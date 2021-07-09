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Встигла подбати про душу: стало відомо про ритуал, який пройшла МакSим перед комою

11:24 9 липня 2021
МакSим

Російська співачка Марина Максимова, відома як МакSим, попри кому, пройшла обряд соборування. Його проводив її духівник ігумен Лука (Степанов), настоятель Пронского чоловічого монастиря у Рязанській області.

Він же розповів, що перед тим, як потрапити до лікарні, Максимова приїхала в монастир особисто й сповідалася у своїх гріхах. Тобто заздалегідь подбала про свою душу, передає російський «5 канал».

За слова священника, останнім часом МакSим активно долучалася до християнства, а між неї та ігуменом Лукою був духовний зв'язок. Цей зв'язок він відчував у процесі обряду соборування. Артистка нібито подавала йому якісь знаки, ніби «отямилася» на мить.

Нагадаємо, співачка МакSим знаходиться у штучній комі вже понад два тижні. Артистці не стає краще, а апарат ЕКМО вже погано справляється зі своїм завданням. Медики поки не планують виводити артистку з медикаментозної коми.

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