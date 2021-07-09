Встигла подбати про душу: стало відомо про ритуал, який пройшла МакSим перед комою

Російська співачка Марина Максимова, відома як МакSим, попри кому, пройшла обряд соборування. Його проводив її духівник ігумен Лука (Степанов), настоятель Пронского чоловічого монастиря у Рязанській області.

Він же розповів, що перед тим, як потрапити до лікарні, Максимова приїхала в монастир особисто й сповідалася у своїх гріхах. Тобто заздалегідь подбала про свою душу, передає російський «5 канал».

За слова священника, останнім часом МакSим активно долучалася до християнства, а між неї та ігуменом Лукою був духовний зв'язок. Цей зв'язок він відчував у процесі обряду соборування. Артистка нібито подавала йому якісь знаки, ніби «отямилася» на мить.

Нагадаємо, співачка МакSим знаходиться у штучній комі вже понад два тижні. Артистці не стає краще, а апарат ЕКМО вже погано справляється зі своїм завданням. Медики поки не планують виводити артистку з медикаментозної коми.

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