Концерт дався насилу: Вєрка Сердючка поскаржилася на погане самопочуття на сцені Atlas Weekend

Популярний український співак Андрій Данилко, який виступає під брендом Вєрки Сердючки, став хедлайнером четвертого дня музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві. Про це повідомили організатори заходу.

Колектив Сердючки вийшов на сцену після виступу Валерія Меладзе. Як завжди, глядачі отримали масу позитиву і гарного настрою від виступу улюбленого артиста. На сцені Вєрка жартувала, а вся команда не забувала і випити з келихів.

У виконанні співака прозвучали хіти "Все буде добре", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любов не тралі-валі", "Дольче Габбана" та багато інших.

В кінці концерту Сердючка вибачилася перед фанатами за те, «раптом що було не так». При цьому артист відзначив, що протягом концерту погано себе почував.

Нагадаємо, продюсер Юрій Нікітін раніше розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям в Андрія Данилка. Вони співпрацюють вже багато років і добре знають один одного. Нікітін згадав, що у 2007 році у Данилка сталася криза, через яку він довго не міг виступати, створювати новий матеріал. Артист пережив депресію, звертався по допомогу до українських і закордонних фахівців.

фото instagram.com/atlasweekend

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