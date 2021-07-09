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Шоу-бізнес

Хороший стимул — купити маленький купальник: кума Дзідзьо поділилася лайфхаком, як скинути 15 кг ваги до відпустки

14:12 9 липня 2021
Цибульська

Співачка Оля Цибульська, яку називають причиною розлучення Михайла Хоми (DZIDZIO) з дружиною Ярославою, поділилася секретом, як скинути кілька кілограмів перед відпусткою.

Сама співачка схудла за рік на 15 кілограмів. Тепер артистка не соромиться своєї фігури і знає, як швидко прийти у форму до відпустки.

На зйомках «Хто зверху?» артистка розкрила свій секрет. На її думку, варто купити купальник, в який насилу влазиш. А потім дати собі тиждень, щоб активізуватися у схудненні, зробив розвантажувальні дні.

«Мої улюблені — банани і кефір. У день з'їдаєш три банани і випиваєш літр кефіру. У проміжках п'єш воду. А после 19:00 нічого не їж і не п'єш. Тільки врахуйте, це харчування не на тиждень, а на день або два. За допомогою розвантажувальних днів можна за тиждень схуднути на два кіло», — уточнила Оля.

У своєму Instagram співачка часто публікує свої «схудлі» фото.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про чоловіка Олі Цибульської, інформацію про якого співачка приховує, й не показує чоловіка публіці.

Фото Instagram / cybulskaya

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