Всупереч хейтерам: схудла Марія Максакова показала на пляжі в Одесі фігуру у бікіні

Втягнута у судові процеси з родичами через майно співачка Марія Максакова вирішила відпочити від буремних подій та вирушила до Одеси, де зупинилася у шикарному готелі.

Фрагментами свого відпочинку вона ділиться у сторіс в Instagram, демонструючи фігуру в сексуальному білому бікіні у смужку.

Знімки швидко розлетілися пабліками, і шанувальники Марії відзначили, що оперна діва помітно схудла і прекрасно виглядає. Багато з них упевнені, що такою стрункістю співачка зобов'язана, в тому числі, і постійним скандалам з родичами — вона втрачає вагу від нервів.

«Струнка красуня!», «Шикарна жінка», «Машуля, ти еталон краси, жіночності та позитиву! Люблю тебе»," Марія стала сяяти", — пишуть фанати оперної діви у соцмережах.

Крім того, у сторіз Максакова також повідомила, що наступне судове засідання призначене на 28 липня, а «щоб розуміти, що там відбувається», порекомендувала шанувальникам ознайомитися з її черговим інтерв'ю.

Раніше співачка заявляла, що хоче позбавити батьківських прав свого екс-чоловіка Володимира Тюріна, разом з яким її син Ілля і дочка Людмила залишилися у Москві.

Фото Марії Максакова із соціальних мереж.

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