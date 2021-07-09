27.17 / 27.36 32.09 / 32.43
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Всупереч хейтерам: схудла Марія Максакова показала на пляжі в Одесі фігуру у бікіні

15:07 9 липня 2021
Марія Максакова

Втягнута у судові процеси з родичами через майно співачка Марія Максакова вирішила відпочити від буремних подій та вирушила до Одеси, де зупинилася у шикарному готелі.

Фрагментами свого відпочинку вона ділиться у сторіс в Instagram, демонструючи фігуру в сексуальному білому бікіні у смужку.

Знімки швидко розлетілися пабліками, і шанувальники Марії відзначили, що оперна діва помітно схудла і прекрасно виглядає. Багато з них упевнені, що такою стрункістю співачка зобов'язана, в тому числі, і постійним скандалам з родичами — вона втрачає вагу від нервів.

«Струнка красуня!», «Шикарна жінка», «Машуля, ти еталон краси, жіночності та позитиву! Люблю тебе»," Марія стала сяяти", — пишуть фанати оперної діви у соцмережах.

Крім того, у сторіз Максакова також повідомила, що наступне судове засідання призначене на 28 липня, а «щоб розуміти, що там відбувається», порекомендувала шанувальникам ознайомитися з її черговим інтерв'ю.

Раніше співачка заявляла, що хоче позбавити батьківських прав свого екс-чоловіка Володимира Тюріна, разом з яким її син Ілля і дочка Людмила залишилися у Москві.

Фото Марії Максакова із соціальних мереж.

1000

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Мішина і Еллерт

Прикрила груди руками: «Холостячка» Мішина знялася топлес у гарному відео

Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета

У новій заяві Меган Маркл і принца Гаррі розгледіли черговий наїзд на королівську сім'ю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.