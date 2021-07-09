«Леся, це шикарно!»: «апетити» Нікітюк значно зросли

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно обзавелася русалчиним хвостом, просто на на фестивалі Atlas Weekend вирішила осягнути неосяжне — «з'їсти» повітряну кулю.

У Instagram вона виклала кілька фото і відео з фестивалю. На одному з них телеведуча стоїть широко відкривши рота, у який «летить» велика повітряна куля.

Леся Нікітюк, подякувавши за емоції організаторам фестивалю та Вєрці Сердючці, написала: «Можна ще? Будь ласка».

Фоловери активно відгукнулися на нову вигадку веселої телеведучої.

Нагадаємо, що Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки став хедлайнером четвертого дня музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві. Шоумен зізнався глядачам, що не дуже добре почувався під час концерту.

Фото Лесі Нікітюк із соціальних мереж.

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