«Справжнє щастя»: Дімопулос показала не постановочні фото з чоловіком і донькою

Переможниця «Танців із зірками» Санта Дімопулос, яка в липні вирушила разом з сім'єю на відпочинок до Франції, поділилася в своєму Instagram сімейними фотографіями.

«Мої улюблені фото — не постановочні. Це той випадок коли наша улюблена няня бере телефон і фотографує нас», — написала Санта Дімопулос.

Шанувальники в захваті від зворушливого кадру та залишили захоплені коментарі: «Це так мило!», «Просто немає слів», «Який кадр», «Ось це справжнє щастя», «Мліє від тата», «А скільки дитині?», «Як приємно читати — наша улюблена няня!»

Раніше повідомлялося, що Санта Дімопулос показала «своє місце сили» — воно знаходиться на курорті на південному сході Франції на мисі в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний берег.

Фото: Instagram santadimopulos

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