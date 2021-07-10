«Заборонений» Моргенштерн каже, що в'їхав до України

Відомий російський репер Моргенштерн, якому раніше заборонили в'їзд до України, таки зміг потрапити в країну. Про це він повідомив своїм прихильникам в Instagram.

«Медовий місяць триває. Ми в Україні», — сказав він.

Артист опублікував відео на тлі соняшникового поля, де похвалився, що разом з нареченою нібито перетнув кордон.

У Службі безпеки України не відкидають, що скандальний співак таки зміг перетнути кордон.

«Те, що він в списку Мінкульту — не забороняє йому приїжджати в Україну. Адже внесення в список припускає два варіанта- заборона в'їзду і незаборона в'їзду», — відповіли силовики, пише «Сегодня».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Моргенштерна до Служби безпеки України (СБУ), яка внесла його до переліку осіб, які представляють загрозу національній безпеці.

Фото: Instagram Моргенштерна

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