«Добре, що не було мільйона»: батьків Меладзе «розвели» за класичною схемою

Аферисти позбавили батьків російського співака Валерія Меладзе, який днями назвав співачку Олю Полякову фріком, 300 тисяч рублів, пише Cosmopolitan.

Злочинці розіграли спектакль, представившись племінницею Меладзе-старшого і співробітником поліції. Зловмисниця зателефонувала чоловікові і повідомила, що потрапила в аварію, де є потерпілі. Шахрайка попросила швидше зібрати хабар співробітникам поліції, інакше їй загрожує серйозний тюремний термін.

Злочинці вимагали від пенсіонерів мільйон рублів, але ті змогли зібрати лише 300 тисяч і передали їх шахраям. Коли Шота Костянтинович і Неллі Акакіевна зрозуміли, що стали жертвами шахраїв, то подали заяву в поліцію.

Шанувальників артиста жахнула новина про жорстокий обман.

«Добре, що у них не було мільйона або навіть більше! Все ж віддали б!», — написав один з них.

Як писали «ФАКТИ», днями Меладзе виступив на фестивалі в Києві і заговорив українською.

Фото: instagram.com/meladzevalerian

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