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«Добре, що не було мільйона»: батьків Меладзе «розвели» за класичною схемою

14:46 10 липня 2021
Валерій Меладзе

Аферисти позбавили батьків російського співака Валерія Меладзе, який днями назвав співачку Олю Полякову фріком, 300 тисяч рублів, пише Cosmopolitan.

Злочинці розіграли спектакль, представившись племінницею Меладзе-старшого і співробітником поліції. Зловмисниця зателефонувала чоловікові і повідомила, що потрапила в аварію, де є потерпілі. Шахрайка попросила швидше зібрати хабар співробітникам поліції, інакше їй загрожує серйозний тюремний термін.

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Злочинці вимагали від пенсіонерів мільйон рублів, але ті змогли зібрати лише 300 тисяч і передали їх шахраям. Коли Шота Костянтинович і Неллі Акакіевна зрозуміли, що стали жертвами шахраїв, то подали заяву в поліцію.

Шанувальників артиста жахнула новина про жорстокий обман.

«Добре, що у них не було мільйона або навіть більше! Все ж віддали б!», — написав один з них.

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Як писали «ФАКТИ», днями Меладзе виступив на фестивалі в Києві і заговорив українською.

Фото: instagram.com/meladzevalerian

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