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Шоу-бізнес

«Амнезія?»: Потап заявив, що не знає Тіну Кароль

18:57 10 липня 2021
знаменитості

Відомий український репер і пролюссер Потап (Олексій Потапенко), схоже, посварився з колишньої співведучою шоу зіркових пародій Тіною Кароль.

Несподівано скандальна ситуація виникла на фестивалі Atlas Weekend, де виступала група Mozgi.

Відповідаючи на запитання, чи не хотіли б вони бути хедлайнерами фестивалю, Потап заявив, що його група ніколи не мала такого статусу і не прагне до нього.

Потім журналіст задав питання: «А Тіна Кароль?», на що продюсер заявив, що він не знає таку.

«Ми не знаємо, хто це. Нам все одно, коли ми виступаємо, Група Mozgi — вона окрема. Хто така Тіна Кароль? Якщо перевернути назад, то вийде Кароль Тіна. Ми просто після карантину», — дивно пожартував Потап.

Співачка вже відреагувала на висловлювання Потапа і задала йому питання в мережі, припустивши, що у нього амнезія.

Нагадаємо, репер Потап і його друг Позитив вразили фанатів своєю витівкою на сцені фестивалю Atlas Weеkend, злившись в пристрасному … поцілунку.

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