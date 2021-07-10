«Сухий закон»: фанати висміяли «любительку музеїв» Лободу за «алкогольне» фото

38-річна співачка Світлана Лобода, яка зовсім недавно хвалилася знайомством з бородатим арт-директором італійського бренду Schiaparelli Деніелом Розберрі, вже гуляє столицею Франції.

Однак розповідаючи про це в Instagram, співачка з'явилася в дуже фривольному вигляді — з келихом вина в руках.

«Між зйомками, зустрічами і показами … відвідала два моїх улюблених музею в Парижі — Galerie PINAULT, Musée d'Orsay», — написала вона, не показавши при цьому жодного фото з музеїв, але поцікавившись думкою передплатників, який музей рекомендують відвідати вони.

У відповідь Лободу розкритикували за «алкоголізм».

Музей Pinault Collection був відкритий тільки в 2021 році засновником компанії Kering, одним з найбагатших і найвпливовіших людей Франції Франсуа Піно. У ньому виставляються роботи з його величезної особистої колекції. Знаходиться експозиція під куполом паризької Торгової біржі — в п'яти хвилинах ходьби від Лувру і в десяти від Центру Жоржа Помпіду.

Musée d'Orsay вважається одним з найбільших в світі зібрань європейського живопису і скульптури періоду 1850−1910 рр і третім за популярністю музеєм Парижа. Крім того, музей є одним з найбільших художніх музеїв в Європі.

А недавно в соцмережі розкритикували «голий» наряд Світлани Лободи, відео з яким вона опублікувала в Instagram.

Фото instagram.com/lobodaofficial/

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