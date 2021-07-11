Седокова різко відреагувала на звинувачення в домаганнях до Меладзе

Співачка Анна Седокова, що проживає в Росії та яка нещодавно оголосила війну зайвій вазі, послухавши закиди Ірини Меладзе, вирішила відповісти на претензії і висловити свою правду, так як багато хто подумав, що претензія адресована саме їй. Відповідь публікує Telegram-канал Антиглянец.

«Я б попросила Ірину все ж назвати ім'я дівчини, так як, сподіваюся знехотя, вона все ж завдала удару і по моїм дітям, і по моїй родині. Я зараз не єдина „колишня учасниця і багатодітна мати“ прекрасної групи „ВІА Гра“. Ви б погуглити перед тим, як згадувати мене в такій сумнівній історії», — відмовляється Анна.

За її словами, вона пішла з колективу дуже давно і раніше намагалася не ворушити минуле і не згадувати тих, з ким працювала.

«У групи „ВІА Гра“ було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені щиро шкода, що все це з усіма нами сталося», — ділиться Седокова.

Як писали «ФАКТИ», Ірина Меладзе також розповіла, що жінки вели постійне полювання на продюсера групи «ВІА Гра» Костянтина Меладзе, що негативно позначалося на його стосунках з дружиною.

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