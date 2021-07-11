«Хто це слухає?»: фанати розкритикували «клоновану» Полякову за кліп з ковбасою

Співачку Олю Полякову різко розкритикували шанувальники, які не зрозуміли її перетворення в новому кліпі «Доросла дівчинка», де знаменитість з'явилася в зухвалому «леопардовому» костюмі з короткою стрижкою.

У мережі Олю звинуватили у відсутності розвитку, а також відзначили, що «пісня — не фонтан». А хтось порівняв красуню і з Анастасією Волочковою. Але найбільше фоловерів вразив кадр, в якому вона проштовхує в горло моделі ковбасу (очевидно, он мав ілюструвати життєві надмірності).

Словом, довгоногій Ользі дісталося по повній, хоча серед відгуків були і позитивні. Так, якийсь Андрій назвав її неперевершеною, але запропонував їй повернутися до колишньої зачіски.

«Вам було дуже добре з довгим волоссям! Ви ж Королева! Тому, по суті, „модні луки“ нехай носять інші!», — написав він.

Нагадаємо, раніше співачку різко розкритикували за зловживання фотошопом в публікації фото на водоспаді.

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