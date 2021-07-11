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Шоу-бізнес

Репер Серьога розлютив мережу дружніми обіймами з Лукашенком у Мінську

14:03 11 липня 2021
Сергій Пархоменко

Відомий виконавець Сергій Пархоменко (Серьога), який живе і працює в Україні, під час виступів в Білорусі потиснув руку президенту країни Олександру Лукашенку, передає БЕЛТА.

Повідомляється, що співак зворушив глядачів на концерті, а під його коронний «Чорний бумер» танцювали навіть інші артисти за сценою. На завершення свого виступу він попросив перевірити на міцність рукостискання Лукашенко.

«Мені дуже подобається бути тут присутнім. Організація на висоті. Це реально так. Погода нам підіграла. Можу сказати тільки хороше», — заявив Серьога після виступу.

У мережі негативно поставилися до такого вчинку репера. Багато користувачів в коментарях незадоволені Серьогою.

«Велика Зірка !!! Останній альбом на касетах був… Наступний концерт в КНДР мабуть!!!» — написав з іронією один з них.

«Кращий, в номінації» Зашквар року"", — додав другий.

«Яка ганьба…» — написав третій.

Раніше в інтерв'ю відомому журналісту Дмитру Гордону Серьога назвав президента Лукашенка «зберігачем балансу».

«А що відбувається на моїй Батьківщині зараз? Я був кілька тижнів тому в Білорусі… Чисто, спокійно … Інфраструктура, яка працює… Дуже багато людей зі щасливими обличчями… Там мир! Там панує мир! Мир, порядок, баланс», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше репер Серьога розповів, чому кинув пити.

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