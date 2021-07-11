«Зеланд, Біблія і Коельо»: для Лесі Нікітюк відібрали ТОП-3 книг з саморозвитку

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно здивувала фоловерів новою зачіскою, продовжує публікувати в Instagram світлини, на яких показує свою тягу до освіти. Так, кілька годин тому дівчина розмістила знімок, на якому позувала біля книжкових полиць.

Зокрема, вона в чорних міні-шортах і піджаці залізла на драбину, щоб дістати книгу з верхньої полиці.

Звичайно, багато фоловерів підозрювали, що Нікітюк навмисно розмістилася на стелажі для того, щоб показати свої принади, але сама телеведуча заявила, що все це зроблено заради розширення кругозору.

«Книжечку для Лесічки порадьте пліз. Ваші ТОП 5?» — написала зірка.

Але шанувальники, знаючи хитру вдачу «лисички», більше уваги звернули на її довгі ніжки, які вона так часто демонструє. Так, деякі фанати з гумором поставилися до такого посту зірки і почали рекомендувати Лесі почитати енциклопедію етики.

«Біблію почитай», «Енциклопедія етики», «Зеланд», «Коельо» «Правильно, до знань треба тягнутися, але краще в спідниці», «Ти ще не забула як читати?», — написали єхидні фоловери.

Проте, багато шанувальників Лесі поставилися до завдання відповідально, і привели для неї величезний список творів, який будуть дуже потрібні для дівчини, яка збирається заміж.

Цікаво, які з рекомендованих книжок Леся Іванівна візьме в роботу.

Як писали «ФАКТИ», днями Нікітюк вирішила в черговий раз змінити вид занять і спробувати себе в ролі продавщиці в кіоску.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

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