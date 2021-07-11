Не може пробачити відхід з сім'ї: Джанабаєва закрила коментарі в Instagram після висловлювань екс-дружини Меладзе

Колишня дружина Валерія Меладзе, який нещодавно відсвяткував день народження сина, Ірина знову згадала про період «ВІА Гри», зради чоловіка і їхні стосунки, пише СтарХіт.

Прокоментувала вона і шлюб колишнього чоловіка з Альбіною Джанабаєвою, яка фактично забрала його з сім'ї.

«Є вона і є в цьому світі. Я з її ім'ям не засинаю. Вона мені жити не заважає. Ну ось є такі люди. Вони вміють жити без будь-яких правил. Дикої ненависті у мене до неї немає», — заявила Ірина в ефірі російського ТБ.

42-річна Альбіна, яка нещодавно втретє стала мамою, не стала відповідати колишній свого чоловіка. У соціальних мережах вона продовжує публікувати сімейні кадри і філософські цитати.

«Любов і совість правлять світом! Ми не завжди це помічаємо, як не помічаємо повітря, яким дихаємо. Але відчуваємо задуху, коли свіжого повітря нам не вистачає… Це не просто метафора, це життя. Нелюбов і неповагу методично і планомірно руйнують, навіть найбільш міцну. І так, звичайно, життя розставляє все по місцях. А яким повітрям дихати — ми вибираємо самі», — написала Джанабаєва.

Цікаво, що екс-солістка «ВІА Гри» завбачливо закрила коментарі під останнім постом, з чого багато фоловерів зробили висновок: цитата все ж призначалася Ірині.

Як писали «ФАКТИ», раніше перша дружина Меладзе Ірина заявляла, що образи в минулому і вона простила суперницю.

Фото: Instagram Альбіни Джанабаєвої

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