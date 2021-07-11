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Блиснула п'ятою точкою на тлі яхти: донька Олі Полякової розпочала підготовку до великої морської подорожі

17:28 11 липня 2021
Маша і Оля Полякови

Поки популярна співачка Оля Полякова вирішує організаційні проблеми з концертами масками та гонорарами, її старша донечка Маша спокійно відпочиває у маєтку в селищі Старе у 80 км від столиці, оточеному з одного боку Дніпром, з іншого — лісом, а з третього — військовим полігоном. Фотозвіт про це Маша розмістила у сторіс свого Instagram.

Оскільки дістатися до півострова можна тільки по воді з протилежного берега, Маша явно відчуває дефіцит чоловічої уваги, тому публікує у мережі спокусливі знімки.

На одному з них дівчина розмістила свою симпатичну «п'яту точку», явно натякаючи потенційним залицяльникам на те, що вона така-от-така нудьгує на тлі маминої яхти, а вони навіть не подумають зателефонувати їй і розповісти якийсь веселий випадок з життя.

Втім, подібні роздуми — звичайно, всього лише вигадки, і, можливо, Маша і не думала нудьгувати у такому райському містечку, і всього лише намагалася заповнити час перед початком великої вітрильної регати — адже на задньому плані знімка видно кілька пришвартованих яхт, причому одна з них — двоповерхова.

Тому, можливо, Маша просто розслабляється перед великими подорожами, і попереду її чекають великі пригоди.

Раніше Маша шокувала публіку своїм знімком зі зброєю. А ось фото молодшої доньки співачки — дев'ятирічної Аліси — у мережі прийняли з захопленням.

фото instagram.com/mashapolyakova/

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