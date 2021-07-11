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«Прекрасна Віра»: Брежнєва у відвертій сукні прогулялася по лавандовому полі

19:21 11 липня 2021
Брежнєва

Дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва — жінка дуже зайнята, тому любить поєднувати кілька різних за характером занять. Так, у недавньому пості в соціальній мережі співачка показала, як прогулюється по лавандовому полі — одночасно зйомка стала фотосесією для просування її нового альбому.

У ролику Віра Брежнєва в Італії на лавандовому полі у жовтій сукні-комбінації з відкритою спиною. Спочатку співачка йде, а потім біжить, оточена запашними ніжно-фіолетовими квітами. Волосся Брежнєвої красиво освітлено променями сонця, що заходить.

Шанувальники назвали артистку сонячною красунею у шикарній сукні і оцінили її фігуру в облягаючому вбранні.

«Сонячна Віра!»; «Як же красиво»; «Поєднання кольорів»; «Така класна»; «Чудова краса»; «Віра і лаванда»; «Шикарне плаття»; «Попа все ще в формі»; «Віра, ти просто світишся»; «Яскраве ти сонечко»; «Попку трохи відростила»; «Веруня бомбічна», — прокоментували передплатники.

Нещодавно Брежнєва розповіла про захоплення екстремальними видами спорту.

Фото Instagram / ververa

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