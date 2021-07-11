Якщо твій партнер — кофта: Ліза Галкіна зачарувала маму й тата «лайфхаком для танцюристів одинаків»

Російський гуморист Максим Галкін, який недавно показав, як танцює з донькою Лізою, опублікував чергове відео, в якому маленька принцеса Ліза виконувала соло.

Поки батьки та люди старшого віку відпочивали за столиками, Ліза у квіткових шортах і майці з рюшами намагалася їх розважити.

Дівчинка вирішила показати мамі з татом свій новий «винахід».

Як відомо, вона давно займається з хореографом і може виконати все що завгодно — від вальсу до сучасного танцю.

Ліза вирішила показати, що робити дівчині або жінці у тому випадку, якщо на танцях немає відповідного партнера.

«Ось, наприклад, якщо у тебе немає партнера або хтось не хоче з тобою танцювати, можна потренуватися, якщо у тебе є тільки кофта», — заінтригувала батьків Ліза.

Тоді маленька блондинка стала вальсувати з квітчастою олімпійкою. Потім вона заткнула один рукав за пояс і виконала з «імпровізованим партнером» ланцюжок кроків з танго.

Весь цей час Галкін і Пугачова уважно стежили за рухами Лізи, а зоряна мама дівчинки акомпанувала їй і весело сміялася за кадром.

«Лайфхак від Лізи для одиноких танців», — підписав Галкін відео.

«Яка чудова диво-дитина, скільки ідей, скільки фантазії. Дивлюся з захопленням і розчуленням» ,"Яка вона красива! Майбутня актриса", «Миле створіння!»,"Ну Лізі ніхто відмовить","Артистка!","Геніальна дівчинка!","Яка класна! Талант рветься з неї!" — захопилися у коментарях фанати.

Нагадаємо, днями Максим Галкін опублікував відео зі своїм сином Гаррі. Хлопчик захоплено збирав огірки у теплиці.

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