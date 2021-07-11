«Спасибі, моя дівчинка»: зірка «Кріпосної» Цимбалюк вперше опублікував фото зі свого весілля з обраницею Тіною

Український актор Тарас Цимбалюк, який недавно пов'язав себе путами шлюбу з обраницею Тіною далеко від світського Києва, показав знімки з весілля. Зробив він це в Instagram.

Судячи з фото, церемонія одруження молодих людей відбулася серед розкішної природи Карпат.

Для урочистості наречена вибрала дві білих атласних сукні: одну зі шлейфом, довгими рукавами, коміром та відкритою спинкою, а другу - коротку, з великим бантом на спині й відкритим декольте. Наречений же вбрався у класичний чорний костюм з метеликом та білі кросівки.

"Три роки тому я запросив цю дівчинку на перше побачення і з того часу я відчуваю себе найщасливішою людиною на землі. Можу сказати твердо: цим вчинком я буду пишатися все життя! Тіна Цимбалюк, для мене величезна честь, що ти стала моєю дружиною. Мій мотиватор, берегиня нашої сім'ї і моя величезна любов! Дякую, моя дівчинка", - написав актор.

Своєю чергою, Тіна поділилася підбіркою зворушливих кадрів і подякувала чоловіку.

"Так і продовжуй міцно тримати мене у своїх обіймах, а я буду продовжувати випромінювати щастя і любов. Чоловіки, робіть для своїх дівчат свята - воно того варто", - написала обраниця актора.

У мережі з захопленням прийняли зворушливі кадри молодят і засипали пару компліментами: «Як же красиво! Вітаємо!»,"Яка мила пара, дуже стильно так все підібрано","Замилування! Натхнення! Віра! Любов! Казка! Можу продовжувати і продовжувати","Ви чарівні, пронесіть любов крізь все життя".



Нагадаємо, романтичну пропозицію руки і серця Цимбалюк зробив Тіні Антоненко під час проэкту «Танці з зірками». Тарас і Тіна вже кілька років живуть разом.

Фото Instagram / taras. tsymbaliuk, tina_tsymbaliuk

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