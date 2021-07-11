На дні народження спільної подруги: Вітвіцька розповіла про стосунки з чоловіком після розлучення

Зірка каналу «1 + 1» Соломія Вітвіцька веде відвертий діалог з передплатниками свого блогу в Instagram. Саме там телеведуча днями поділилася новим знімком з колишнім чоловіком Владом Кочатковим.

"Ми з Владом охоче бачимося з усіма нашими спільними друзями, тому що і надалі добре спілкуємося між собою. І вибирати, кого кликати з нас на вечірку, друзям не доводиться", - зазначила Соломія.

У коментарях користувачі висловили захоплення з приводу мудрості колишньої пари.

"Ви молодці, можу сказати тільки. Традиція у вас класна", "Соломія, ви дуже цікава і мудра жінка", "Це велике мистецтво зберегти хороші відносини після, я вами пишаюся", - пишуть фоловери.

Водночас деякі з них сумніваються: а чи не лукавить Соломія щодо нових стосунків? Адже не так давно вона опублікувала відео свого тренування з молодими блогерами.

Втім, ситуація навряд чи передбачає подвійне тлумачення: як і у випадку зі Славою Вакарчуком, Соломія Вітвіцька — досить «доросла» людина, яка навряд чи дозволить собі такі «фривольність».

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька офіційно розлучилася з чоловіком у грудні минулого року. Попри це, колишні проводять разом час у компанії спільних друзів.

Фото Instagram / solomiyavitvitska

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