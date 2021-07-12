Леся Нікітюк в купальнику звернулася до фанатів з «інтимним» проханням, але всіх налякав «Притула» в червоних трусах

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка стала справжньою «зіркою» на дні народження шефа Сергія Притули, влаштувала собі відпочинок на заміській базі відпочинку серед соснового лісу і вирішила зайвий раз порадувати фоловерів в Instagram знімком в купальнику.

Цього разу дівчина сіла на шезлонгу біля басейну, грайливо позуючи в бікіні і солом'яному капелюшку. Така поза дозволила Лесі Іванівні показати груди і накачаний животик.

«Хто намажет спинку? Гаразд, я сама», — написала грайлива телезірка.

Шанувальники Лесі прийшли в невимовний захват від такої пропозиції.

Але при цьому багато хто з них був збентежений тим фактом, що недалеко від дівчини на лежаку розмістився людина в червоних трусах. Деякі фанати вирішили, що це шеф Лесі Сергій Притула, тому зв'язуватися з ним було мало охочих — ще помститься улюблениці на роботі.

А ще частина користувачів вирішили, що це просто якийсь відпочивальник поважного віку, тому порадили дівчині бути вкрай обережною — як би дідуся не вхопив удар від споглядання дівчати в напівоголеному вигляді.

Чим закінчилася епопея з «мазанням» спинки телеведучої, невідомо — можливо, поруч таки знайшовся «добра людина» і допомогла їй.

Нагадаємо, напередодні заради популяризації знань телеведуча пішла на крайнощі.

Фото з instagram.com/lesia_nikituk/

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