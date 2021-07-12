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Шоу-бізнес

Анджеліну Джолі заскочили вже на другому побаченні з колишнім бойфрендом Белли Хадід і Селени Гомес

10:57 12 липня 2021
Анджеліна Джолі

46-річну Анджеліну Джолі, яка все ще ніяк не закінчить тривалий шлюборозлучний процес з Бредом Піттом (якого вона тепер звинувачує в тому, що він заважає їй продати свою частку в спільному бізнесі) заскочили вже на другому побаченні з 31-річним канадським репером ефіопського походження Ейбелем Тесфайе, більше відомим під сценічним псевдонімом The Weeknd.

Раніше в цьому місяці пару бачили за романтичною вечерею в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Вони провели разом кілька годин, а потім покинули заклад поодинці, щоб не викликати підозр. Тепер, як пише видання The Sun, вони з'явилися вдвох на приватному концерті. Фото актриси та співака з'явилися в Instagram-акаунті Deuxmoi.

Відомо також, що Джолі зустрічалася з Ейбелем під час своєї недавньої поїздки до Нью-Йорка. Вони разом обідали. Репер, за словами інсайдерів, був дуже схвильований, тому що є великим фанатом актриси й не приховує, що серйозно захоплений нею.

У The Weeknd раніше були романи з супермоделлю Белою Хадід і співачкою Селеною Гомес.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Анджеліна Джолі таємно зустрілася зі своїм першим чоловіком.

фото Instagram

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