Після секс-скандалу зі звинуваченнями продюсера Костянтина Меладзе у «розпусканні», це прізвище знову сколихнуло російський шоубіз.

Як стверджує «ЕГ», сестру братів Меладзе, Ліану Меладзе, «таємно утримував чоловік Анни Плетньової» — екс-солістки групи «Вінтаж».

Все почалося з того, що Плетньова відповіла на «наїзди» у мережі на адресу своїх продюсерів з компанії Velvet Music — Олену Михайлову і Ліану Меладзе.

«Нарешті настав час сказати правду. Я б ніколи не наважилася, але цей пост сьогодні надав мені хоробрості. Так, всі ці роки компанія наживається на артистах, які змушені вести жебрацьке існування. Харчуватися виключно фастфудом і робити вигляд, що їм це подобається. Сидіти на лавках замість того, щоб сидіти на Сейшелах, пити дешеве ігристе замість шампанського і купувати концертні костюми за свої гроші», — наводить видання слова Плетньової.

А колишній продюсер телеканалу «Муз-ТВ» Олеся Сазикіна, яка дружить з Плетньовою, розповіла про відношення до цієї компанії чоловіка співачки — бізнесмена Кирила Сирова.

«Наскільки я знаю, Кирило також вливав дуже багато бабла у Velvet Music, щоб Алена Михайлова і Ліана Меладзе займалися просуванням „Вінтажу“. Самі вони в цей проект нічого не вкладали», — додала Сазикіна.

Нагадаємо, що Валерій Меладзе нещодавно приїжджав до Києва, де брав участь у фестивалі Atlas Weekend.

Фото Костянтина, Валерія та Ліани Меладзе із соціальних мереж.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter