Політ на тарзанці: найбагатша співачка України здивувала сміливим вчинком

Українська співачка Камалія, яка гучно відзначила день народження, виявляється, відчуває себе впевнено не тільки в модних салонах і бренд-воллах, але і на екстремальних розвагах, які вважаються під силу тільки зухвалим представникам молодого покоління.

Так, у себе в Instagram Камалія опублікувала нове відео, в якому показала політ на тарзанці над річкою.

«Якщо пообіцяла дітям, потрібно виконувати! Мама може, мама може все, що завгодно» — підписала співачка пост.

Можна тільки здогадуватися, що ще обіцяла Камалія, але в ролику він впоралася із завданням просто блискуче: підійшовши до юнака на атракціоні, співачка пристебнулася ременями з метою безпеки і потім безстрашно стрибнула вниз. І приземлилася на іншому березі річечки.

Такий крок здивував багатьох передплатників — рідко хто з них наважився б на таке.

Тим часом, нагадаємо, Камалія є зразковою мамою, яка багато часу приділяє своїм дочкам. А разом з чоловіком втілюють всі їхні мрії і бажання — навіть такі зухвалі і незвичайні. Наприклад, дочки розділяють захоплення мами недешевим кінним спортом.

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