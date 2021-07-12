Бойовик «Пороховий коктейль» та українська «Зарваниця»: що подивитися в кіно з 15 липня

У четвер, 15 липня, в український прокат виходять вісім нових фільмів, зокрема документальна картина «Зарваниця», знята вітчизняними кінематографістами. На право називатися «Фільмом тижня» претендують голлівудська сімейна комедія з елементами мультиплікації «Космічний джем: Нові легенди» та комедійний бойовик «Пороховий коктейль». Шанувальників серйозних кримінальних драм може зацікавити картина «Меєр Ланські» з Харві Кейтелем у головній ролі. Любителів французького кінематографа чекає зустріч відразу з двома фільмами — комедією «Жувальця» та пригодницькою стрічкою для всієї родини «Полі». Тим, кому подобається полоскотати нерви, прокатники пропонують жахастики «Незламна» та «Смертельний лабіринт 2: Небезпека всюди».

«Зарваниця»

(12+, Україна, «Сучасне Українське Кіно», повнометражний документальний фільм, бюджет — 1 мільйон 16 млн грн)

Зарваниця — паломницький центр в Тернопільській області, християнська святиня, відома також, як Новий Єрусалим. Сюди щорічно приходять тисячі вірян із Західної України. Фільм розповідає про одну з таких груп паломників. Всі вони живуть в карпатській Криворівні. Веде групу священник Іван Рибарук. З ним до Зарваниці вирушили на прощу різні люди — 80-річна бабуся, фотограф-ентузіаст, ведучий місцевого телеканалу, хлопчина, для якого це перше паломництво. У кожного з них свій мотив. Але в дорозі вони гуртуються. І вірять, що стануть свідками чуда.

Зняли фільм режисери Роман Хімей та Ярема Малащук. Картина брала участь в Міжнародному кінофестивалі MeetDocs у Харкові і отримала там спеціальний приз журі.

«Космічний джем: Нові легенди»

(6 +, США, Warner Bros., пригоди, комедія, бюджет — 161,9 мільйона доларів)

Перший «Космічний джем» вийшов у 1996 році. Фільм зібрав тоді у світовому прокаті 250,2 мільйона доларів при бюджеті 80 мільйонів доларів. Глядачам сподобалася ідея об'єднати в одній команді легендарного баскетболіста Майкла Джордана та популярних героїв мультсеріалу Looney Tunes Багза Банні, Даффі Дака, кота Сильвестра, Вайлі Койота, Поркі Піга тощо. Знявся у першій частині й знаменитий комік Білл Мюррей («День бабака», «Мисливці за привидами»). Він зіграв самого себе. І ось через 25 років режисер Малкольм Д. Лі («Вечірня школа») являє сиквел. З мультяшними героями у картині знялися суперзірка НБА Леброн Джеймс і відомий актор Дон Чідл, володар двох премій «Золотий глобус» («11 друзів Оушена», «Залізна людина», «Месники»). Він грає комп'ютерного лиходія, який заманює сина Леброна у світ віртуальних ігор. Джеймс відправляється рятувати його. У цьому йому мають намір допомогти Багз Банні та компанія.

«Меєр Ланські»

(16+, США, Vertical Entertainment, кримінальна драма, бюджет — 5 мільйонів доларів)

Меєр Ланські — легендарний американський гангстер. Протягом багатьох років він керував злочинними організаціями Murder Inc. («Корпорація Вбивство») і National Crime Syndicate («Національний злочинний синдикат»). Без його відома в США не здійснювався жодний серйозний злочин. З Ланські узгоджували свої дії практично усі боси мафіозних кланів.

У фільмі режисера Ітана Рокувея головну роль зіграв відомий актор Харві Кейтель. Він прославився завдяки фільмам Мартіна Скорсезе та Квентіна Тарантіно — «Таксист», «Злі вулиці», «Скажені пси», «Кримінальне чтиво». Кейтель грає Ланські у літньому віці. Молодого гангстера зіграв Джон Магаро («Проти шторму»).

Сюжет картини будується на тому, що Меєр Ланські згадує своє життя. Він розповідає про себе журналісту. Гангстер, що відійшов від справ, вирішується на це, після того як ФБР ініціює щодо нього чергове розслідування. Ланські підозрюють у приховуванні десятків мільйонів доларів, які він отримав за пів століття своєї злочинної кар'єри. У США картина вийшла в прокат 25 червня і зібрала 1,6 мільйона доларів.

«Жувальця»

(16+, Франція — Бельгія, Memento Distribution, комедія, бюджет — 5,5 мільйона доларів)

Два 40-річних друга, що не відрізняються розумом і кмітливістю, одного разу знаходять в машині гігантську муху. Поміркувавши, диваки вирішують, що вона допоможе їм розбагатіти. А далі починається історія, яка нагадує пригоди героїв фільму «Тупий, ще тупіший» або мультсеріалу «Бівіс і Батхед».

Зняв картину французький режисер і музикант Квентін Дюпье, відомий також під псевдонімом Mr. Oizo. Головні ролі виконали Давид Марсі та Грегуар Людіг. Вони вже грали разом в комедійній дилогії «Superнянь». Прем'єра фільму відбулася у вересні 2020 року на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. У Франції комедія вийшла в прокат у травні й зібрала понад 2 мільйони доларів.

«Полі»

(6 +, Франція — Бельгія, SND і Good Pick, пригоди, фільм для всієї родини)

Дівчинка Сесіль разом з мамою переїжджає в передмістя Парижа. Їй не подобається на новому місці, вона сумує за подругами, не може ніяк зійтися з новими однокласниками. Одного разу неподалік зупиняється бродячий цирк. Сесіль знайомиться з поні на прізвисько Полі. Дівчинка зачарована твариною. Раптом вона дізнається, що директор цирку жорстоко поводиться з Полі. Сесіль вирішує врятувати поні…

Зняв фільм режисер Ніколя Ваньє («Белль і Себастьян») за мотивами однойменного серіалу. Сесіль зіграла юна Еліза де Ламбер. Це її перша велика роль. У картині також задіяні зірки французького кіно Франсуа Клюзе («1+1») і Жулі Гає («Набережна Орсе»).

«Пороховий коктейль»

(16+, США — Франція — Німеччина, STX Entertainment і Netflix, комедійний бойовик, бюджет — 30 мільйонів доларів)

Головна героїня фільму — професійний кілер. Професія дісталася їй, можна сказати, у спадок від матері, яка давно пішла на пенсію. І все йшло добре, навіть весело, поки не довелося піти проти власного боса. Він оголошує на бунтарку справжнє полювання. І тоді їй на допомогу приходить мати зі своїми старими друзями…

Зняв фільм ізраїльський режисер Навот Папушадо. Це його дебют в Голлівуді. Навот привернув до себе увагу комедійним фільмом жахів «Дуже погані хлопці» (2013 рік). Квентін Тарантіно назвав цю картину найкращим фільмом року. Головні ролі в «Пороховому коктейлі» виконали британські актриси Карен Гіллан («Месники: Завершення») і Ліна Хіді (серіал «Гра престолів»). Їм допомогли зірки Голлівуду Пол Джаматті (дві премії «Золотий глобус», «На узбіччі», «Ілюзіоніст»), Мішель Єо («Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся»), Анджела Бассетт («Чорна пантера»).

«Незламна»

(16+, США, Cold Beer Friday, трилер, жахи)

Молода фотограф-натуралістка працює в лісі у долині Вачітумі. Вона випадково стає свідком злочину. Дівчина повідомляє про це місцевому шерифові, після чого її ловлять бандити та відвозять на ферму. Їй вдається втекти. За нею починається гонитва… В оригіналі фільм називається Ravage. Він вийшов в США у 2019 році. В інтернеті відомий як «Спустошення». В американському прокаті провалився з тріском.

Критики назвали картину жалюгідною версією «Першої крові» (перший фільм про Рембо з Сильвестром Сталлоне). Не врятував фільм навіть знаменитий актор Брюс Дерн («Небраска», «Одного разу в… Голлівуді»). Головну роль виконала молода актриса Аннабелль Декстер-Джонс, зірка серіалів «Двійка» та «Спадкоємці».

«Смертельний лабіринт 2: Небезпека всюди»

(16+, США, Sony Pictures, психологічний трилер, жахи)

Перша частина «Смертельного лабіринту» (в інтернеті відомий як «Клаустрофобія») вийшла у 2019 році. При досить скромному бюджеті картина зібрала у світовому прокаті понад 150 мільйонів доларів. Це підштовхнуло керівництво Sony Pictures зняти сиквел. І знову в смертельно небезпечному лабіринті опиняються шість людей. Щоб вижити, їм необхідно зрозуміти, чому вони тут, що їх пов'язує. Всі вони вже проходили через подібне випробування. Але попередній досвід здатний як допомогти, так і перешкодити їм цього разу… Обидві частини зняв режисер Адам Робітел. У сиквелі знялися Тейлор Расселл і Логан Міллер, які грали у першій картині.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які фільми вийшли в прокат 8 липня.

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