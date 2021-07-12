Ольга Куриленко: «Дуже хочу знову стати матір'ю. Але для цього потрібен чоловік»

Уродженка Бердянська Ольга Куриленко зробила успішну кар'єру моделі та актриси в Європі. Їй було 16 років, коли вона поїхала до Парижу, підписавши контракт з агентством Madison. За два роки портрети Ольги вже прикрашали обкладинки провідних західних журналів, у тому числі ELLE, Vogue, Marie Claire, Glamour. В середині «нульових» Куриленко почала зніматися у кіно. Її першою помітною роботою стала роль у кіноальманаху «Париж, я люблю тебе». У 2008 році її обрали на роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі «Квант милосердя». Агента 007 зіграв Деніел Крейґ. Це відкрило їй двері у велике кіно. Куриленко працювала з суперзірками, зокрема з Томом Крузом («Світ забуття»), Беном Аффлеком і Хав'єром Бардемом («До дива»), Расселом Кроу («Шукач води»). Вона знімається і в блокбастерах, і у фільмах культових режисерів. У липні до світового прокату вийшов з затримкою на цілий рік (усе через пандемію коронавірусу) фантастичний бойовик «Чорна вдова». Його знято за мотивами популярних коміксів Marvel. Ольга грає в ньому Антонію Дрейкову. Головну роль (Наташа Романофф) виконує Скарлетт Йоганссон. Як пишуть західні ЗМІ, «Чорна вдова» повернула кіностудіям надію на відродження прокату. У США та Канаді стрічку показують з 9 липня. Касові збори на сьогодні складають вже 158,8 мільйона доларів! Це абсолютний рекорд за весь час пандемії. Кілька днів тому британський журнал Country & Town House опублікував інтерв'ю з 41-річною Куриленко. З Ольгою розмовляла журналістка Кірсті Наткінс. «Уже через п'ять хвилин після початку нашої розмови я збагнула одну річ: в Ольги немає ніяких фільтрів. У той час як переважна більшість кінозірок ретельно підбирає слова, уникає відповіді на провокаційні питання, накладає вето на розпитування про особисте життя, Куриленко пристрасно й без роздумів говорить про материнство, чоловіків, домагання в Голлівуді…» — пише Наткінс. Бесіда проходила в Zoom. Ольга вийшла на зв'язок з Кірсті зі свого будинку в Лондоні.

«Гарві Вайнштейн спробував обійняти мене, але я відштовхнула його й відійшла у бік»

— Продюсер Гарві Вайнштейн став символом харасменту в шоу-бізнесі. Вам же доводилося з ним працювати? Вами Вайнштейн цікавився?

— Скажу чесно, я ніколи раніше це ні з ким не обговорювала. Я не вважаю себе його жертвою. Так, дещо він намагався зробити, але я була дуже обережна. Ми обмінялися кількома фразами, я твердо сказала йому ні. Тоді він спробував обійняти мене, але я відштовхнула його та відійшла у бік. На мій психічний стан цей інцидент жодним чином не вплинув. Це тому, що я маю внутрішню силу. Крім того, звикла до того, що чоловіки намагаються попитати щастя зі мною. Адже це сталося не вперше.

— А вас не лякало, що Вайнштейн зіпсує вам кар'єру через відмову?

— Мені було начхати на нього. Якби він відмовився працювати зі мною, існує мільйон інших продюсерів. Навіщо він мені потрібен?

Ольга Куриленко зіграла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя"

— І ви мали рацію. На вашу кар'єру конфронтація з одним з наймогутніших людей Голлівуду, яким був багато років Вайнштейн, жодним чином не вплинула. Проте наприкінці 2019 року ви вирішили зробити перерву. Чому?

— Перед цим я два роки працювала вкрай напружено. Знімалася відразу в трьох проєктах — «Імператор Парижу» з Венсаном Касселем (фільм відомий також за назвою «Відок: Мисливець на привидів». — Ред.), «Агент Джонні Інгліш: Нова місія» з Ровеном Аткінсоном, «П'ятнадцять хвилин війни» з Венсаном Пересом. Плюс ще кілька невеликих ролей. Бувало так, що я до півночі перебувала на знімальному майданчику в Марокко, о п'ятій ранку вже летіла літаком до Лондона на зйомки «Джонні Інгліша», а потім летіла далі. Я не спала цілодобово. Це було божевілля. Почувалася, як вичавлений лимон. І я вже сіла писати імейл своєму агентові з проханням про відпустку, як, бам, почалася пандемія! Але відпочити мені не вдалося — у березні минулого року я потрапила до числа тих, які заразилися коронавірусом першими. Мені пощастило. Відбулася кількома днями височенної температури. Могло бути й гірше. Хвороба змусила мене замислитися над тим, що дійсно важливе в житті. Я зрозуміла, що почуваюся по-справжньому щасливою, коли сиджу вдома з моїм п'ятирічним сином (Олександр народився 3 жовтня 2015 року. Його батько — колишній бойфренд Ольги актор Макс Беніціо. — Ред.). Ця думка продзвеніла, немов будильник. І я прокинулася. Ось воно — справжнє життя, сказала собі. Так тривало до вересня. А потім син пішов до школи, і це також змусило мене змінити звичний розпорядок. Раніше Олександр подорожував зі мною, коли я знімалася в інших країнах. Але тепер він не може цього робити. Він навчається у школі. Тому, повернувшись до роботи, я розглядаю або пропозиції, коли йдеться про зйомки у Лондоні чи поблизу, або коли я буду відсутня не більше двох тижнів.

У фільмі «Агент Джонні Інгліш: Нова місія» Ольга знялася з Ровеном Аткінсоном

"Я не вважаю себе жертвою Гарві Вайнштейна. Так, дещо він намагався зробити, але я була дуже обережною", - говорить Ольга (фото www.countryandtownhouse.co.uk)

— Зараз є конкретні пропозиції?

— Звісно. Після «Чорної вдови» мене покликали у проєкт під назвою «Ведмежий сезон». Моїм партнером буде Люк Еванс. Скоро почнуться зйомки.

Кадр з бойовика "Чорна вдова"

— Що це за стрічка?

— Драма. Я буду грати матір хлопчика, який намагається дізнатися правду про свого батька. Події відбуваються у Детройті після закінчення Другої світової війни.

— Не зовсім схоже на те, у чому ви знімалися останнім часом.

— Згодна. Раніше у мене були такі ролі — в малобюджетних, але дуже цікавих фільмах. Потім я знялася у декількох блокбастерах і мені почали пропонувати грати переважно в бойовиках, комедіях, комерційному кіно. Повільно, але впевнено я перетворилася на героїню бойовиків.

— Вам це не подобається?

— Чому ж? Дуже подобається. Такі ролі змушують постійно підтримувати гарну форму. Я обожнюю бойові мистецтва, все, що пов'язано з боротьбою, кікбоксингом, боксом!

«Готова зіграти Свинку Пеппу!»

— Ви ж починали як модель. Чому вирішили піти у кіно?

— На подіумі я опинилася у 13 років. Мене випадково помітив скаут одного з модельних агентств у московському метро. Для мене, дівчини, яка росла в маленькій квартирці разом з мамою й бабусею, це був шанс. У 16 років я приїхала до Парижу. Але це був період самотності. У мене не було друзів, навіть хороших знайомих. І незабаром я зрозуміла, що професія манекенниці мені не подобається. Я пішла на курси акторської майстерності. Мій викладач підтримав мене. І я вирішила спробувати себе як актриса. Знаєте, у мене було величезне бажання чогось досягнути у житті. Я відчувала, що просто не маю іншого вибору, окрім як досягти успіху. Повністю сфокусувалася на роботі. Я знала багатьох дівчат у себе на батьківщині, які були змушені зустрічатися з чоловіками, але ці чоловіки їм абсолютно не подобалися. Дівчата робили це тільки для того, щоб отримати власну квартиру, або заради модного одягу, а іноді щоб було, що поїсти. Вже тоді я дала собі обіцянку, що ніколи не буду залежати від чоловіка. Краще буду спати на вулиці, ніж жити, як ці дівчата. Тому я знала, що у мене є тільки один спосіб додержати слова — усього домогтися самостійно.

"На подіум я потрапила у 13 років. Мене випадково помітив скаут одного з модельних агентств у московському метро", - згадує Куриленко (фото www.countryandtownhouse.co.uk)

— Але ви ж були одруженою?

— Двічі. Перший раз вийшла за французького фотографа Седріка ван Моля. Це було у 2000 році. Мені потрібно було змінити українське громадянство на французьке. У 2004 році ми розлучилися. У 2006 році вийшла заміж за бізнесмена Деміана Габріелла. Ми прожили разом понад рік…

— У вас зараз є хтось?

— Так. Наші стосунки щойно почалися (посміхається). Тому не впевнена, що можу назвати цю людину своїм партнером.

— Чого ви чекаєте від чоловіка сьогодні?

— Скажу відверто. Не знаю, з ким зв'яжу життя в майбутньому, але цей чоловік має розділяти моє бажання мати ще одну дитину. Мені 41 рік, і мій біологічний годинник цокає. Я це розумію. А я дуже хочу, щоб у мого сина був брат або сестра. Я була єдиною дитиною в сім'ї, і мені це було ненависно. Вирішила, що не допущу того ж для Олександра. Тому дуже хочу знову стати матір'ю. В ідеалі це добре б зробити зараз, не затягувати. Але для цього потрібен чоловік (сміється). Його треба знайти.

Ольга Куриленко: "Мені 41 рік, і мій біологічний годинник цокає. Я це розумію" (фото www.countryandtownhouse.co.uk)

— Які ще плани на майбутнє? Крім материнства?

— Мій син постійно запитує: «Мамо, можна я подивлюся твої фільми?». На жаль, в них занадто багато крові й насильства. І мені дуже хочеться зіграти в якомусь фільмі для дітей. Щоб Олександр міг його побачити. Неважливо, що це буде за роль, — відьми чи принцеси. Я навіть готова зіграти Свинку Пеппу!

Нагадаємо, нещодавно Ольга Куриленко опублікувала архівні кадри з фотосесії до фільму «Квант милосердя», в якому вона зіграла одну з головних ролей. Саме вона принесла їй світову популярність.

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Kirsty Nutkins / Country & Town House)

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