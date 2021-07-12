«Просто пекло»: Приходько розповіла про складні стосунки з Меладзе

Співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про складні стосунки з продюсером Костянтином Меладзе. За словами виконавиці, спроба поїхати на «Євробачення» через Меладзе перетворилося на пекло. Також Приходько висунула свою версію, чому у Меладзе більше немає проривних хітів. Про це співачка заявила в інтерв'ю на YouTube-каналі «СЛАВА +».

Подробиці конфлікту з продюсером Приходько пообіцяла винести на публіку, лише коли постарішає, тому що «все це болюча тема».

«Я розповім, коли я вже буду в похилому віці. Тому що зараз це все розцінять як хайп. А ось коли всі зрозуміють, що ні піаритися, ні хайпувати я не хочу, тоді усвідомлять, що сказане — правда. Мені було дуже боляче і дуже прикро… Це болюча для мене тема», — заявила співачка.

Приходько розповіла, що відчувала під час третьої спроби потрапити на «Євробачення», коли зрозуміла, що національним відбором буде займатися Меладзе: «Я побачила його і зрозуміла: далеко ти поїдеш, Настєнька… Те „Євробачення“, яке ми з ним пройшли, це просто пекло. Думаю, ні я, ні він не хотіли вступати в цю річку ще раз… Я зрозуміла, що я сильніше за це. Я вийшла, заспівала і пішла».

Також Приходько вважає, що Меладзе залишився без музи, а тому у нього більше немає суперхітів. «Коли руйнується енергія і з'являється інша, все йде на спад», — впевнена співачка.

Нагадаємо, раніше Костянтин Меладзе опинився в центрі скандалу. Співачка Ані Лорак заявила, що свого часу отримувала від продюсера неприйнятні пропозиції. Анна Седокова зізналася, що за красивою картинкою в групі «ВІА Гра» ховалося багато болю. А Оля Полякова вирішила серйозно взятися за тему харрасменту з боку продюсерів.

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