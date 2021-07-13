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«Забирайте свій тягар»: Alyona Alyona відреагувала на скандал щодо «Касти»

8:51 13 липня 2021
Alyona Alyona

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona після скандалу пообіцяла назавжди припинити спільні проекти з артистами з Росії, навіть з опозиційними. Скандал розгорівся після того, як реперка записала фіт з російською групою «Каста», а в підсумковому альбомі російських музикантів потім з'явилися треки з Іваном Дорном і одіозними Бастою і Рем Дігга.

«Вирішили покласти на мене відповідальність за відносини „Касти“ з іншими артистами… Я не цікавилася особисто, хто там що з „Кастою“ ще робить, хто буде в альбомі, навіть про Дорна дізналася за пару днів до виходу трека», — пояснює Alyona Alyona.

Співачка обіцяє, що фіт з «Кастою» буде останнім проектом з артистами з Росії. На концерти в Росії Alyona Alyona і раніше принципово не їздила. Тому всім бажаючим «похайпувати» реперка радить заспокоїтися.

«Забирайте цей свій тягар і робіть з ним, що хочете. Гаряча вуглина, яку ви взяли, щоб кинути в мене, вас же самих і випалить», — образно висловилася співачка.

Нагадаємо, реперку Alyona Alyona звинуватили в колаборації з росіянами, оскільки група «Каста» (партнер Альони по музичному проекту) виступала в окупованому Криму.

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