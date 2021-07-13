Тіна Кароль здивувала зухвалим образом у кліпі, який зняла 10 років тому

Співачка Тіна Кароль, яка випустила нещодавно кліп «Красиво», здивувала шанувальників новою роботою. Вона опублікувала в соцмережах відео «Мікрохвильовка», яке зняла десять років тому. Його режисером виступив Алан Бадоєв. У кліпі Тіна постала з короткою стрижкою, її обличчя розмальоване фарбами.

«Кліп не був виданий, оскільки моя сімейна історія тих років не була співзвучна з цією піснею і кліпом. Сьогодні прийшов час випустити цей кліп як подарунок шанувальникам. Незвичайна, зухвала, яскрава відеоробота, як і наша майбутня зустріч», — каже Тіна Кароль.

Таким чином співачка запросила шанувальників на свій київський концерт.

Нагадаємо, Тіна Кароль стала хедлайнером на фестивалі Atlas Weekend, представивши яскраве шоу з трюками на мотоциклі, спецефектами і сміливими образами. За словами генерального директора фестивалю Дмитра Сидоренка найбільше глядачів було на концерті саме Тіни Кароль.

Схоже, не всім артистам сподобався виступ артистки. Потап за лаштунками чомусь заявив, що не знає, хто така Тіна Кароль.

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