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64 постріли: американського репера на виході з в'язниці зрешетили кулями

11:55 13 липня 2021
Лондре Сильвестр

У Чикаго 31-річний репер Лондре Сильвестр був убитий при виході з в'язниці. На музиканта, якому встановили на ногу електронний браслет стеження і випустили на волю, чекала засідка. Як повідомляє видання The New York Post, невідомі вийшли з двох припаркованих автомобілів і відкрили вогонь, випустивши в Лондре 64 кулі, що потрапили в основному йому в голову та в груди. Репера доставили в лікарню, де констатували його смерть.

Поранені були також дві людини, що опинилися поруч — 60-річна жінка, яка щойно внесла заставу за Сильвестра, та 35-річна співробітниця виправного закладу.

Нападників затримати не вдалося.

Лондре відбував тюремне покарання за порушення правил дострокового звільнення після звинувачень у зберіганні зброї, висунутих проти нього у 2020 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Різанина в Німеччині: в місті Вюрцбург чоловік з ножем вбив трьох людей і декількох поранив.

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