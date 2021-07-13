Руслана Лижичко звернулася до пластичного хірурга: що змінила в собі співачка

Співачка Руслана, яка вразила своєю спортивною формою і сталевим пресом, зважилася на коригування своєї зовнішності і звернулася до відомого пластичного хірурга. За допомогою ін'єкцій вона збільшила губи, зробивши їх більш виразними і пухкими. Про це йдеться в сюжеті програми «Викриття» на телеканалі LIVE.

«Навіть еко-френдлі люди, які абсолютно за здоровий спосіб життя, за те, щоб харчуватися еко-їжею і ходити без косметики, користуються ін'єкціями гіалуронової кислоти», — говорить пластичний хірург Сергій Дербак.

Він розповів, що вколов зірці не більше ніж півмілілітра речовини українського бренду, виробленого із сировини відомої косметичної марки з Японії.

«Обсяг мінімальний, ми тільки підкреслили форму її губ. Просто трохи їх освіжили», — поділився хірург.

Під час ін'єкцій Руслана закривала очі та медитувала. Правда, після процедури трохи злякалася нових форм, адже перша реакція організму на подібне втручання — набряк. Але дізнавшись, що набряк за два дні зійде, Руслана заспокоїлася.

Варто відзначити, що зірки шоу-бізнесу часто приховують втручання у свою зовнішність. Але є й винятки. Так, Слава Камінська розповідала, що змінила форму носа, підколює губи і робила ліпосакцію.

А Оля Полякова регулярно робить уколи краси, щоб позбутися дрібних зморшок. Співачка регулярно відвідує косметолога і вважає, що краще попередити проблему, ніж потім боротися з нею.

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