Зірковий композитор Руслан Квінта: «Пандемія мотивувала мене повністю поміняти спосіб життя»

Ми живемо в непростий час. Втім, так могли сказати про свій час усі ті, хто жив раніше. І, ймовірно, це ж саме зможуть відзначити наступні покоління. Важливо дивитися у майбутнє з оптимізмом, які б випробування не були нам уготовані. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Сьогодні наш співрозмовник — відомий український композитор, музичний продюсер Національного відбору на «Євробачення» та проєкту «Голос країни» Руслан Квінта. Серед відомих хітів, автором музики яких він є, — пісні «Одна калина» та «Небо — це я», які виконуєі Софія Ротару, «Любов — отрута», яку співає Ірина Білик, «П'яне сонце», яку виконує ALEKSEEV.

«Я був вегетаріанцем, а тепер знову став м'ясоїдом»

— Руслане, судячи зі сторінки у фейсбуці, ваша пристрасть — йога та біг. Читала, що, згідно з дослідженнями вчених, ефективність занять спортом під музику зростає на 20 відсотків. А ви це практикуєте?

— Так, щоранку я займаюся ранковою гімнастикою під гарну тибетську музику, мені це дуже подобається. Вона мене заспокоює, і я більше концентруюся на тому, що роблю. Для мене гімнастика, дихальні вправи й спілкування із Всесвітом — якийсь ритуал, який готує мене до виходу в соціум. Це дає мені сили жити та насолоджуватися життям у повному його обсязі. Підвищується працездатність. З ранку я, як батарейка, заряджаюся, щільно снідаю та йду «здійснювати подвиги».

— А закінчуєте день пробіжкою?

— Близько року займаюся швидкою ходьбою. Три рази на тиждень проходжу вісім кілометрів протягом однієї години. Сьогодні у мене була така швидка ходьба, а завтра буде просто вечірня прогулянка. Прогулятися й просто розвіятися — дуже корисно, і я це люблю. Після сьомої вечора не їм, а зранку, завдяки таким прогулянкам, у мене дуже хороший апетит.

— Ваш спосіб життя змінився через пандемію?

— Коронавірус своїм приходом усіх дуже струснув. І мене пандемія мотивувала повністю поміняти свій спосіб життя.

— І в чому ж кардинальні зміни?

— По-перше, я навчився вести діалог з самим собою. По-друге, став дуже організованим і зібраним. День у мене зараз розписаний, я більше став встигати — і мені це приносить задоволення. Я став відкривати для себе величезну кількість цікавого та корисного, так багато читаю. Також мені цікаво стежити за тим, які з'являються зараз лайфхаки. Більше часу, як я вже сказав, став приділяти своєму здоров'ю. І це не тільки фізична активність — змінився підхід до харчування. До речі, я був вегетаріанцем, а тепер знову став м'ясоїдом.

Музику до пісні «Любов - отрута», яку виконує Ірина Білик, написав Руслан Квінта

«Цьогоріч у мене вийшла гарна пісня „Поруч“, яку виконують ALEKSEEV і KAZKA»

— Зараз набагато частіше зустрінеш тих, хто переходить до вегетаріанства. Чому ж ви повернулися до вживання м'яса?

— Річ у тім, що речовини, які є в ньому, більше ніде не знайдеш. А для організму людини вони необхідні.

— Самопочуття якось змінилося?

— Зараз почуваюся чудово. Але півтора року тому у мене раптом став підійматися тиск, почалася тахікардія. Я здав аналізи — мені сказали, що у мене зі здоров'ям все прекрасно, але водночас прописали таблетки. Я вирішив, що навряд чи буду їх пити. А коли змінив спосіб життя, все, що мене турбувало в стані здоров'я, нормалізувалося. Немає підвищеного тиску, прийшла в норму вага — зараз, маючи зріст метр сімдесят шість, я важу 72 кілограми, а раніше важив 80. Протягом року я не вживаю жодних ліків і вітамінів — все беру з їжі. Причому вважаю, що важливо їсти не екзотику, а те, що росте в нас, — вишні, чорниці, груші, яблука, сливи, кавуни…

— Що надихає вас зараз на творчість?

— У цьому сенсі все, як і було. Я пишу музику з натхнення, за бажанням. Але роблю це зараз рідко, бо багато часу й сил іде на роботу з телепроєктами. Проте цьогоріч у мене вийшла гарна пісня «Поруч», яку виконують ALEKSEEV і KAZKA. Спочатку вона була задумана як саундтрек до мультфільму. А недавно я купив інструмент ханг, який нагадує летючу тарілку, і на ньому створив вже кілька інструментальних композицій. Ця музика добре впливає на нервову систему.

— Котра з ваших пісень набрала найбільшу кількість переглядів на ютубі?

— «П'яне сонце» у виконанні ALEKSEEV. Вона має вже понад 50 мільйонів переглядів. Хоча, чесно кажучи, я не дуже стежу за статистикою.

— Пандемія вплинула на розміри гонорарів?

— Кожна пісня має свою собівартість. Це робота багатьох людей: композитора, поета, аранжувальника, звукорежисера… Можна продати свою пісню, отримати гонорар і нехай сам артист що хоче, то з нею й робить. Але я той автор, для якого дуже важливо бути в процесі, тому що іноді з піснею можуть зробити таке, що хочеться забрати її назад і повернути гонорар. Якщо запустив маховик, потрібно довести справу до кінця. Зараз же, крім написання пісень, заробляю на телебаченні. Діяльність ця мені дуже подобається. 12 сезонів «Голосу», три сезони «Євробачення» — зроблено вже чимало…

«У фейсбук я повернувся з рубрикою «Як стати здоровим і щасливим»

— Українська музика, як мені здається, зараз переживає оновлення.

— З'явилося багато цікавих молодих артистів. Наприклад, та ж група Go_A. Я щасливий, що їх знайшов і затягнув у цю історію. Але скільки всього вислухав: мовляв, хто це такі та кого ви взагалі відправляєте на «Євробачення»? І все в такому дусі. Мені навіть довелося тоді піти з фейсбуку. Але я звик до таких докорів. Щороку перед «Євробаченням» подібне на мене сипалося.

— З поверненням вас!

— Дякую. Я повернувся з рубрикою «Як стати здоровим і щасливим» (посміхається).

— Як вважаєте, що чекає у найближчому майбутньому на шоу-бізнес? Можу помилятися, але мені здається, останнім часом все частіше пісні набувають глибокого сенсу — є неймовірно гарні!

— Ви цілком точно підмітили. Відбуваються трансформації, з'являються нові тенденції. Люди змінюються та змінюють світ навколо. І я щодо цього оптиміст.

— Як вважаєте, онлайн-спілкування ставатиме більше?

— Живе спілкування нічим не замінити. Люди мають дивитися один одному в очі, обмінюватися енергіями — вітатися, посміхатися… Через відсутність живого спілкування, сидячи вдома в чотирьох стінах, думаю, люди можуть більше хворіти.

Руслан Квінта - автор музики багатьох хітів, які виконує Софія Ротару. Серед них «Одна калина» та «Небо - це я»

— Ви виїжджали за період пандемії за кордон?

— Я був у Турції.

— Відпочинок змінився в порівнянні з допандемійним?

— У багатьох людей в очах страх, все інше, як і раніше: така ж гарна природа, така ж смачна їжа.

— Читала, що у вас улюблене місце відпочинку — Індія.

— Я дуже люблю бувати в цій країні. Там живуть мої друзі.

— А до якої країни хотіли б поїхати, щойно з'явиться можливість?

— До Ісландії. Там неймовірна природа, чистота. Таке натхнення!

— Як вважаєте, змінить пандемія людей?

— Ні, думаю, хто був добрим, таким і залишиться. Це ж стосується й інших людських якостей.

— У шоу-бізнесі зараз низка розлучень. Думаєте, це наслідок пандемії?

— Може бути, це якось і пов'язано, не знаю. На щастя, в моєму оточенні у більшості все добре. І у мене в особистому житті, слава Богу, теж.

— Що має зрозуміти людство та кожен з нас в результаті пандемії?

— Ми повинні знайти себе в цих нових непростих умовах. Таке в нас випробування.

— Чого б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Хочу побажати всім бути у доброму гуморі та насолоджуватися життям. Воно в нас одне. Потрібно пам'ятати: ми потрапили до цього світу не дарма, а для чогось дуже важливого.

Раніше в гостях у «ФАКТІВ» у проєкті «Світ після пандемії» побував відомий український автор-виконавець Арсен Мірзоян, який написав за мотивами листа Чарлі Чапліна до дочки пісню «Джеральдіна», що набрала на ютубі вже понад 15 мільйонів переглядів.

Фото з альбому Руслана Квінти

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