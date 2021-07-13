Віктор Павлік вирушив у першу подорож з новонародженим сином

Народний артист України Віктор Павлік, який знову став батьком у 55 років, переживає неймовірні емоції. Каже, що син Міша, якого йому подарувала молода дружина Катерина, пробудив у ньому змішані почуття: ніжність, трепетність, відповідальність і навіть тривожність. Віктор каже, що поки звикає до ролі молодого батька і багато робить вперше.

«Син ще зовсім маленький, з ним постійно Катя, мама її допомагає. Я теж намагаюся, разом купаємо його, можу підгузки змінити, на руках заколисати, вночі встаю. А також на мені домашні закупівлі», — розповів Віктор Павлік «ФАКТАМ».

Співак разом з дружиною і сином, якому 15 червня виповниться місяць, вирушили в першу подорож. На машинах вони поїхали спочатку до Львова, а потім до Карпат. Віктор буде поєднувати відпочинок і роботу, а Катя з сином проведуть час в санаторіях.

«У мене заплановані концерти на Західній Україні, і Катя планує з мамою теж поїхати, побути в санаторії на свіжому повітрі. Спочатку — в Трускавець, потім — Карпати, Шаян. Може, заїдемо в Буквовель на кілька днів. А до Дня Незалежності обов'язково повернемося, тому що я беру участь у великому святковому проекті до 35-річчя, режисером якого є Катя Царик. Знаю, що в ньому будуть брати участь легенди української сцени», — розповів Віктор.

Артист також поділився, чому побоюється за майбутнє свого молодшого сина і вже думає про його освіту за кордоном.

Повне інтерв'ю з Віктором Павліком про сімейне життя, батьківство і роботу в нових реаліях після карантину — читайте на сайті «ФАКТІВ».

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