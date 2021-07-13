Московський міський суд виніс несподіваний вердикт у справі скандального російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва), повністю скасувавши рішення суду першої інстанції. Справа в тому, що поліцейські прийшли до висновку, що сам репер не розміщувати в інтернеті кліпи, які пропагують вживання наркотиків, повідомляє ресурс 360tv.

3 червня суд в Москві визнав артиста винним у пропаганді наркотиків і призначив адміністративний штраф 100 тисяч рублів. Приводом для стягнення стали рядки пісень «Я люблю курити траву» і «Пла (н) — крута тема». При цьому пісні Моргенштерна заборонені не були.

Сам виконавець назвав суд фарсом і вислухав вердикт Феміди з посмішкою.

Проте в Україні репера внесли до переліку осіб, які створюють загрозу для нацбезпеки України, саме через пропаганду їм культу насильства і жорстокості. В СБУ заявили також, що музикант «під час своїх виступів пропагує поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

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