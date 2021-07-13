Анатолій Анатоліч напередодні народження сина довів дружину до сліз розкішним подарунком

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який ось-ось стане батьком втретє, довів вагітну дружину до сліз. Напередодні народження сина він зробив Юлі розкішний подарунок — білий автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу.

«Гелендваген» — тому що син. Білий — тому що для моєї Юли", — лаконічно прокоментував ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна»).

Автомобіль, прикрашений чорним бантом, став для Юли справжнім сюрпризом. Від емоцій вона не змогла стримати сліз і зізналася в своєму Інстаграм, що дуже мріяла про таке авто, але ніколи не думала, що ці мрії стануть реальністю. І пожартувала, що заради таких подарунків готова народити коханому ще парочку дітей.

«Не знаю, як висловити свої емоції в декількох реченнях. Скажу так: я дуже щаслива від усього, що зараз відбувається в моєму житті: у мене улюблена робота, дві улюблені розумні і красиві дочки, я в чудовому стані — в очікуванні третьої дитини, та ще й сина!

Але всього цього у мене б не було, якби не мій коханий чоловік. Моя опора і підтримка, мій тил. Не знаю, як тобі вдається кожного разу мене дивувати і радувати, але я дуже ціную твої вчинки і надзвичайно вдячна долі за тебе! Я люблю тебе і пишаюся тим, яку міцну сім'ю ми змогли побудувати", — написала Юла в Інстаграм.

Раніше стало відомо, що пара, яка вже виховує двох дочок — Алісу (10 років) і Лоліту (8 років) — чекає сина. Подружжя показало фото ще ненародженого малюка під час УЗД і розповіли, як планують назвати хлопчика.

Зараз дружина Анатоліча Юла перебуває на 39-му тижні вагітності і може народити вже найближчими днями.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter