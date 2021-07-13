Названо номінантів на премію «Еммі»: лідирують «Мандалорець» та «Корона»

У вівторок, 13 липня, у США було оголошено номінантів на найпрестижнішу телевізійну премію у світі — «Еммі». У якості претендентів розглядалися серіали, мінісеріали та телефільми, що вийшли в ефір у період з вересня 2020 року по червень 2021 року. Церемонія нагородження пройде 19 вересня. «Еммі» вручатимуть вже в 73-й раз.

Представляємо все номінації.

Кращий драматичний серіал

«Корона» (4-й сезон), «Бріджертони», «Розповідь служниці» (4-й сезон), «Мандалорець» (2-й сезон), «Пацани» (2-й сезон), «Країна Лавкрафта», «Поза» (3-й сезон), «Це ми» (5-й сезон).

Кадр з серіалу "Мандалорець"

Кращий комедійний серіал

«Емілі в Парижі», «Чорнуватий» (7-й сезон), «Кобра Кай» (3-й сезон), «Хитрощі», «Бортпровідниця», «Метод Комінскі» (3-й сезон), «4лен» (2-й сезон), «Тед Лассо».

Краща актриса в драматичному серіалі

Олівія Колман і Емма Коррін («Корона»), Елізабет Мосс («Розповідь служниці»), Джерні Смоллетт («Країна Лавкрафта»), ЕмДжей Родрігес («Поза»), Узо Адуба («Пацієнти»).

Елізабет Мосс в серіалі "Розповідь служниці"

Краща актриса в комедійному серіалі

Кейл Куоко («Бортпровідниця»), Джин Смарт («Хитрощі»), Трейсі Елліс Росс («Чорнуватий»), Ейді Брайант («Вискочка»), Еллісон Дженні («Мамочка»).

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Кращий мінісеріал або антологія

«Ферзевий гамбіт», «ВандаВіжен», «Я можу знищити тебе», «Мейр з Істтауна», «Підземна залізниця».

Кадр з серіалу "ВандаВіжен"

Кращий телефільм

«Осло», «Дядько Френк», «Доллі Партон: Різдво на площі», «Мехелія», «Любов Сільві».

Кращий актор у драматичному серіалі

Біллі Портер («Поза»), Джош О'Коннор («Корона»), Метью Ріс («Перрі Мейсон»), Стерлінг К. Браун («Це ми»), Джонатан Мейджорс («Країна Лавкрафта»), Реге-Жан Пейдж («Бріджертони»).

Кадр з серіалу "Країна Лавкрафта"

Кращий актор у комедійному серіалі

Ентоні Андерсон («Чорнуватий»), Майкл Дуглас («Метод Комінскі»), Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»), Вільям Мейсі («Безсоромні»), Кінан Томпсон («Кінан»).

Кращий актор у мінісеріалі або телефільмі

Пол Беттані («ВандаВіжен»), Г'ю Грант («Відіграти назад»), Юен Макгрегор («Холстон»), Лін-Мануель Міранда та Леслі Одом-молодший («Гамільтон»).

Краща актриса у мінісеріалі або телефільмі

Аня Тейлор-Джой («Ферзевий гамбіт»), Елізабет Олсен («ВандаВіжен»), Кейт Уінслет («Мейр з Істтауна»), Синтія Еріво («Геній: Арета»), Мікаела Коельо («Я можу знищити тебе»)

Краща актриса другого плану у драматичному серіалі

Джилліан Андерсон, Гелена Бонем Картер, Емеральд Феннелл (всі три — «Корона»), Мадлен Брюер, Енн Дауд, Івонн Страховські, Саміра Уайлі (всі чотири — «Розповідь служниці»), Онжаню Елліс («Країна Лавкрафта»).

Кадр з серіалу "Корона"

Кращий актор другого плану у драматичному серіалі

Джанкарло Еспозіто («Мандалорець»), Джон Літгоу («Перрі Мейсон»), Тобайас Мензіс («Корона»), Кріс Салліван («Це ми»), Майкл К. Вільямс («Країна Лавкрафта»), Бредлі Уітфорд, Макс Мінгелла, О. Т. Фагбенлі (всі троє — «Розповідь служниці»).

Краща актриса другого плану у комедійному серіалі

Джуно Темпл та Ганна Уеддінгем («Тед Лассо»), Сесілі Стронг, Кейт Маккіннон і Ейді Брайант (всі три — «Суботнього вечора в прямому ефірі»), Розі Перес («Бортпровідниця»), Ханна Айнбіндер («Хитрощі»).

Кращий актор другого плану у комедійному серіалі

Бретт Гольдштейн, Брендан Хант, Нік Мохаммед, Джеремі Свіфт (всі четверо — «Тед Лассо»), Карл Клемонс-Гопкінс («Хитрощі»), Пол Райзер («Метод Комінскі»), Кінан Томпсон та Боуен Йонг («Суботнього вечора в прямому ефірі»).

Кадр з серіалу "Тед Лассо"

З урахуванням всіх категорій, зокрема й технічних, фаворитами стали «Корона» та «Мандалорець». Вони зібрали по 24 номінації. У «ВандаВіжен» 23 номінації.

У неофіційному змаганні телеканалів і стрімінгових компаній лідирують HBO і HBO Max. Їхні телепроєкти зібрали загалом 130 номінацій. Netflix посідає друге місце — 129 номінацій, Disney + розташувався на третьому місці — 71 номінація.

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