Названо номінантів на премію «Еммі»: лідирують «Мандалорець» та «Корона»
У вівторок, 13 липня, у США було оголошено номінантів на найпрестижнішу телевізійну премію у світі — «Еммі». У якості претендентів розглядалися серіали, мінісеріали та телефільми, що вийшли в ефір у період з вересня 2020 року по червень 2021 року. Церемонія нагородження пройде 19 вересня. «Еммі» вручатимуть вже в 73-й раз.
Представляємо все номінації.
Кращий драматичний серіал
«Корона» (4-й сезон), «Бріджертони», «Розповідь служниці» (4-й сезон), «Мандалорець» (2-й сезон), «Пацани» (2-й сезон), «Країна Лавкрафта», «Поза» (3-й сезон), «Це ми» (5-й сезон).
Кращий комедійний серіал
«Емілі в Парижі», «Чорнуватий» (7-й сезон), «Кобра Кай» (3-й сезон), «Хитрощі», «Бортпровідниця», «Метод Комінскі» (3-й сезон), «4лен» (2-й сезон), «Тед Лассо».
Краща актриса в драматичному серіалі
Олівія Колман і Емма Коррін («Корона»), Елізабет Мосс («Розповідь служниці»), Джерні Смоллетт («Країна Лавкрафта»), ЕмДжей Родрігес («Поза»), Узо Адуба («Пацієнти»).
Краща актриса в комедійному серіалі
Кейл Куоко («Бортпровідниця»), Джин Смарт («Хитрощі»), Трейсі Елліс Росс («Чорнуватий»), Ейді Брайант («Вискочка»), Еллісон Дженні («Мамочка»).
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Кращий мінісеріал або антологія
«Ферзевий гамбіт», «ВандаВіжен», «Я можу знищити тебе», «Мейр з Істтауна», «Підземна залізниця».
Кращий телефільм
«Осло», «Дядько Френк», «Доллі Партон: Різдво на площі», «Мехелія», «Любов Сільві».
Кращий актор у драматичному серіалі
Біллі Портер («Поза»), Джош О'Коннор («Корона»), Метью Ріс («Перрі Мейсон»), Стерлінг К. Браун («Це ми»), Джонатан Мейджорс («Країна Лавкрафта»), Реге-Жан Пейдж («Бріджертони»).
Кращий актор у комедійному серіалі
Ентоні Андерсон («Чорнуватий»), Майкл Дуглас («Метод Комінскі»), Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»), Вільям Мейсі («Безсоромні»), Кінан Томпсон («Кінан»).
Кращий актор у мінісеріалі або телефільмі
Пол Беттані («ВандаВіжен»), Г'ю Грант («Відіграти назад»), Юен Макгрегор («Холстон»), Лін-Мануель Міранда та Леслі Одом-молодший («Гамільтон»).
Краща актриса у мінісеріалі або телефільмі
Аня Тейлор-Джой («Ферзевий гамбіт»), Елізабет Олсен («ВандаВіжен»), Кейт Уінслет («Мейр з Істтауна»), Синтія Еріво («Геній: Арета»), Мікаела Коельо («Я можу знищити тебе»)
Краща актриса другого плану у драматичному серіалі
Джилліан Андерсон, Гелена Бонем Картер, Емеральд Феннелл (всі три — «Корона»), Мадлен Брюер, Енн Дауд, Івонн Страховські, Саміра Уайлі (всі чотири — «Розповідь служниці»), Онжаню Елліс («Країна Лавкрафта»).
Кращий актор другого плану у драматичному серіалі
Джанкарло Еспозіто («Мандалорець»), Джон Літгоу («Перрі Мейсон»), Тобайас Мензіс («Корона»), Кріс Салліван («Це ми»), Майкл К. Вільямс («Країна Лавкрафта»), Бредлі Уітфорд, Макс Мінгелла, О. Т. Фагбенлі (всі троє — «Розповідь служниці»).
Краща актриса другого плану у комедійному серіалі
Джуно Темпл та Ганна Уеддінгем («Тед Лассо»), Сесілі Стронг, Кейт Маккіннон і Ейді Брайант (всі три — «Суботнього вечора в прямому ефірі»), Розі Перес («Бортпровідниця»), Ханна Айнбіндер («Хитрощі»).
Кращий актор другого плану у комедійному серіалі
Бретт Гольдштейн, Брендан Хант, Нік Мохаммед, Джеремі Свіфт (всі четверо — «Тед Лассо»), Карл Клемонс-Гопкінс («Хитрощі»), Пол Райзер («Метод Комінскі»), Кінан Томпсон та Боуен Йонг («Суботнього вечора в прямому ефірі»).
З урахуванням всіх категорій, зокрема й технічних, фаворитами стали «Корона» та «Мандалорець». Вони зібрали по 24 номінації. У «ВандаВіжен» 23 номінації.
У неофіційному змаганні телеканалів і стрімінгових компаній лідирують HBO і HBO Max. Їхні телепроєкти зібрали загалом 130 номінацій. Netflix посідає друге місце — 129 номінацій, Disney + розташувався на третьому місці — 71 номінація.
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