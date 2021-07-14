Ешлі Грем голим фото повідомила про свою другу вагітність

Одна з найвідоміших у світі моделей plus-size, 33-річна американка Ешлі Грехем, оголосила про свою другу вагітність, поділившись в Instagram своїм знімком в оголеному вигляді. На ньому добре помітно круглий живіт.

«Минулий рік був сповнений маленьких сюрпризів, великих печалей, звичних справ і нових історій. Я тільки зараз починаю усвідомлювати та радіти тому, що значить для нас ця нова глава «, — підписала модель свій пост.

Ешлі, яка у 2016 році стала першою plus-size-моделлю, яка з'явилася на обкладинці журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue, народила свого первістка Айзека у січні 2020 року. Заміж за відеооператора Джастіна Ервіна Грем вийшла в 2010 році. І довгий час їй не вдавалося завагітніти.

Раніше, як писали «ФАКТИ», стало відомо про другу вагітність кінозірки Скарлетт Йоганссон.

фото Instagram

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