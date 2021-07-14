Дружина Гарві Вайнштейна оформила розлучення і тепер зустрічається з кінозіркою

45-річна британська актриса, співачка, модель і дизайнер Джорджина Чапман остаточно оформила своє розлучення з продюсером Гарві Вайнштейн, який колись був однією з найвпливовіших фігур в Голлівуді, а тепер відбуває тюремний строк за сексуальне насильство.

Джорджина, мати двох дітей 69-річного Вайнштейна (10-річної Індії та восьмирічного Дешіелла), заявила про розставання з ним у жовтні 2017 року після десяти років шлюбу — коли в пресі з'явилися повідомлення про сексуальні домагання її чоловіка щодо інших жінок. Звинувачення проти продюсера висували десятки актрис.

Як повідомляє видання The New York Post, шлюборозлучний процес нарешті завершено.

Раніше подружжя досягло угоди, згідно з якою Вайнштейн виплачував колишній дружині 20 мільйонів доларів і відмовлявся від прав опіки над дітьми.

Зараз Чапман зустрічається з американським актором Едріэном Броуді. Про їхній роман стало відомо у березні минулого року. Днями вони разом з'явилися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. 48-річний Броуді, володар премії «Оскар», відомий за фільмами «Піаніст», «Тонка червона лінія», «Кінг- Конг».

Adrien Brody and his girlfriend Georgina Chapman shared a red carpet kiss at the Cannes Film Festival tonight! https://t.co/5r3HudVriu - JustJared.com (@JustJared) July 13, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали, що Гарві Вайнштейн втратив у в'язниці чотири зуба.

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