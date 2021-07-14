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Екс-учасниця групи Spice Girls таємно вийшла заміж — фото з весілля

9:18 14 липня 2021
Емма Бантон

Британська співачка, актриса та телеведуча Емма Бантон, колишня учасниця групи Spice Girls, таємно вийшла заміж. Фото з весілля були опубліковані в Instagram нареченого та нареченої. «Містер і місис Джонс», — підписала свій пост Бантон.

45-річна Емма взяла офіційний шлюб з 42-річним британським співаком Джейдом Джонсом, роман з яким у неї з перервами триває вже 23 роки. Вони почали зустрічатися у 1998 році, але в травні 1999 року розлучилися. Протягом року співачка зустрічалася з англійським футболістом Ріо Фердинандом. Її з ним познайомила подруга по групі Вікторія Бекхем, яка одружена з футболістом Девідом Бекхемом. У листопаді 2000 року Бантон повернулася до Джонса, але вони розлучилися вдруге у березні 2002 року. У 2003 році Бантон закрутила роман з американським співаком Джастіном Тімберлейком, але ц 2004 році знову відновила стосунки з Джонсом. У пари є двоє синів -13-річний Бо і десятирічний Тейт. Емма та Джейд заручилися 21 січня 2011 року.

На весіллі наречена була в короткій білій сукні від Miu Miu вартістю 2800 доларів. Наречений вибрав блейзер від Gucci.

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фото Instagram

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