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Лікарям не вдається «витягнути» важкохворого Петра Мамонова: артиста соборували і причастили

9:42 14 липня 2021
петро Мамонов

Засновник російської рок-групи «Звуки Му», 70-річний Петро Мамонов в критичному стані. Артист заразився коронавірусом, був госпіталізований і підключений до апарату ШВЛ, а зараз лікарі не можуть вивести музиканта з медикаментозного сну. Про це йдеться в Instagram артиста.

«На даний момент стан вкрай важкий почався сепсис, роблять переливання крові. Черговий батюшка його соборував і причастив», — розповіли близькі Мамонова.

У лікарню Мамонов потрапив на початку липня. У пацієнта діагностували коронавірус нового типу «Дельта» (індійський). Захворів музикант ще раніше — в середині червня, але сподівався вилікуватися в домашніх умовах. Після госпіталізації стан Мамонова було визнано важким, було уражено понад 80% легенів. Артиста ввели у штучну кому.

Нагадаємо, в схожій ситуації опинилася 38-річна російська співачка МакSим. Марина Максимова зрозуміла, що захворіла 12 червня, але до лікарів не зверталася. Коли співачку все ж госпіталізували, легені були сильно вражені, пацієнтку підключили до апарату ШВЛ і ввели в стан медикаментозного сну. Зараз у Максимової почався сепсис в легенях. Співачці провели обряд соборування.

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