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Кейт Мосс зробила фотосесію в спідній білизні Кім Кардаш’ян

0:03 15 липня 2021
Кейт Мосс і Кім Кардаш'ян

Знаменита британська супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду спідньої білизни SKIMS, який належить 40-річній Кім Кардаш’ян. 47-річна Кейт взяла участь у рекламній фотосесії, знявшись в тому числі й топлес. Раніше SKIMS рекламувала сама Кім та її сестри.

Кейт і Кім дружать з 2014 року. Як зізналася Кардаш’ян, вона відразу ж була вражена зухвалим почуттям гумору, автентичною та класичною красою Кейт. Нещодавно вони разом здійснили подорож до Ватикану, куди їх супроводжувала 18-річна дочка Мосс Ліла.

«Вона - ікона моди, яка визначає ціле покоління стилю, і для мене велика честь представити її як нове обличчя SKIMS цього літа!», - заявила Кім.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кім Кардашьян розридалася, назвавши себе невдахою через розпад третього шлюбу.

фото Instagram

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