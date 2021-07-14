Слідом за Констанцією: Д'Артаньян Боярський захворів коронавірусом

Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися в акторському середовищі. На початку липня злягла в лікарню 70-річна актриса Ірина Алфьорова (Констанція з «Трьох мушкетерів»), а тепер захворів і Д'Артаньян — 71-річний Михайло Боярський. Як повідомляє Mash на Мойке, актор хворіє вже сім днів, але запевняє, що почувається нормально. Поки у актора тільки підозра на коронавірус, і Боярський лікується амбулаторно, в домашніх умовах.

Що стосується Алфьорової, то після двох тижнів у лікарні вона пішла на поправку, хоча приїхала до лікарів у важкому стані. Колеги по театру кажуть, що найскладніший період вже позаду.

А 1 липня був госпіталізований з коронавірусом актор і музикант Петро Мамонов. У 70-річного артиста сильно уражені легені, і лікарі не можуть вивести пацієнта з коми. До Мамонова покликали священика для обряду соборування.

Фото boyarskiy_official / Instagram

158

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter