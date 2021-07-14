Прах голлівудської зірки поховали через п'ять років після смерті — урну доставили першим класом літака з шампанським та ікрою

У Будапешті поховали прах голлівудської актриси та американкою світської левиці угорського походження Жа Жа Габор — через п'ять років після її смерті.

Габор померла 18 грудня 2016 року у медичному центрі Лос-Анджелесу від зупинки серця у віці 99 років. Після кремації чверть її праху була похована в США. А три чверті, що залишилися, вдівець принц Фредерік фон Анхальт нарешті доставив в Угорщину, виконуючи останню волю дружини.

Як повідомляє видання The New York Post, 78-річний Фредерік намагався перетворити останню путь дружини в свято. Урна з її прахом летіла в літаку першим класом. Праху Жа Жа подавали ікру та шампанське.

Ховали її на найбільшому кладовищі Керепеші під музику циганського оркестру. Жа Жа принесли її улюблені рожеві і жовті троянди.

Жа Жа Габор називали однією з останніх зірок золотого століття Голлівуду. Вона дебютувала у 1952 році в романтичній комедії «Ми не одружені!». Знялася в таких фільмах, як «Мулен Руж» Джона Х'юстона, «Лілі», «Цирки трьох кілець», «Печать зла», «Ворог суспільства № 1».

Жа Жа дев'ять разів виходила заміж. Сім разів вона розлучалася, і один з її шлюбів був анульований. Її єдина дочка Франческа народилася у 1947 році. Габор завагітніла після того, як її зґвалтував Конрад Хілтон, її другий чоловік, засновник мережі всесвітньо відомих готелів. Дитина з'явилася на світ вже після розлучення батьків. Франческа померла 5 січня 2015 від інсульту у віці 67 років. Габор так і не дізналася про смерть дочки до своєї власної смерті 23 місяці по тому. Фредерік, за якого вона вийшла заміж в 1986 році, приховував від неї факт смерті дочки, побоюючись за фізичне і психічне здоров'я жінки.

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