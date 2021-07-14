Галкін розважився миттям 150-річної стелі у своєму замку

Гуморист Максим Галкін, чиє 45-річчя нещодавно відзначали, показав, як мив стелю у своєму замку у селі Грязь.

Відео гуморист виклав в Instagram, додавши, що стелю спочатку потрібно … принести. І втік вгору сходами.

Чотири великих панно розмістили на подвір'ї замку. Галкін розповів, що нещодавно купив стелю і назвав її «плафоном» — видом на архітектурну споруду знизу.

Виявилося, що плафону Галкіна і Пугачової 150 років. Його, за словами гумориста, написав «один досить відомий європейський художник». Він не став називати його імені, щоб люди не «гуглили» вартість плафону.

«Для мене стало відкриттям, що якщо картина стара і її лаковий шар не пошкоджений, то її можна і потрібно помити», — сказав Галкін і приступив до процесу. Робив він це за допомогою води, миючого засобу та вати.

У фіналі відео з'являється і Алла Борисівна, яка сидить поруч на кріслі і спостерігає за чоловіком. «Я — найкраща картина», — каже співачка.

Друзі та фоловери Галкіна залишили масу відгуків під відео, згадавши, звісно, і Пугачову.

Раніше Максим Галкін показав, як вони з сином Гаррі були у теплиці, де розрослися огірки.

Фото — скріншот.

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