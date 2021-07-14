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Шоу-бізнес

Любов пройшла? У мережу виклали відео з Джастіном Бібером, який горланив на свою дружину

12:36 14 липня 2021
Хейлі та Джастін Бібер

Канадський співак Джастін Бібер (який недавно поголив голову — після того, як афроамериканців образили його дреди) спровокував чутки про негаразди в сім'ї після того, як в мережі з'явилося відео, в якому він «кричить на свою дружину». Після виступу в одному з нічних клубів Лас-Вегаса 26-річний музикант йшов до виходу, активно жестикулюючи. І, на думку багатьох фанатів, явно кричав на 24-річну Хейлі, яка його супроводжувала, зберігаючи спокій.

Більшість тих, хто побачив ролик, вирішили, що у подружжя, яке досі всіляко підкреслювало свої романтичні стосунки в соцмережах, не все так гладко, як вони намагаються показати. Інші висловлювали думку, що Джастін не сердився на Хейлі, просто його переповнювали емоції після виступу. І закликали не записувати його в погані хлопці та аб'юзери, не розібравшись в ситуації.

Джастін офіційно одружився з моделлю Хейлі Болдуін, дочкою Стівена Болдуіна (молодшого з братів-акторів Болдуін), у вересні 2018 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Хейлі Бібер: «Перший рік в шлюбі з Джастіном Бібером був жахливим!».

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