Олег Собчук на велосипеді «в'їхав» до Книги рекордів України
Невдовзі після того, як артист Одеського національного академічного театра опери та балету Андрій Пісарєв потрапив до Національного реєстру рекордів, до Книги рекордів України «в'їхав» і фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук.
Як повідомляють організатори, співак став першим українським артистом, який проїхав на велосипеді найбільшу відстань зі Сходу на Захід за мінімальний час. Рекорд артиста зафіксований у категорії «Подорожі, вперше».
Олег Собчук стартував 8 червня 2021 року з селища міського типу Мілове (Луганська область), а фінішував 27 червня 2021 року у Чопі (Закарпатська область). За 19 днів музикант подолав дистанцію у 2155 км.
Він відправився у велотур Україною, щоб популяризувати здоровий спосіб життя та привернути увагу молоді до проблем зловживання алкоголем і вживання наркотиків.
У містах, де він зупинявся, Олег Собчук давав безкоштовні концерти. А ще він окремо виступав перед прикордонниками.
«Та підтримка, яка здійснювалась в кожному місті, як з боку людей, для яких ми робили концерти, так і з боку військових та велоспільноти — повністю компенсувала будь-яку фізичну втому. Це наша спільна нагорода! Тому зараз так приємно отримувати її за нашу МЕТУ — довести, що здоровий спосіб життя — це реально просто, можливо, корисно і круто», — сказав музикант.
Нагадаємо, що експерти Книги рекордів України були присутні при розриванні ланцюга, який чотири місяці зв'язував харків'ян Олександра Кудлая та Вікторію Пустовітову — пара вирішила, що вони не будуть разом.
Фото Олега Собчука із соціальних мереж та з сайту https://record.org.ua.17
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