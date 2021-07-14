Не дають дзеркало, щоб не засмутилася: друг Заворотнюк розповів про стан актриси

Стан відомої актриси Анастасії Заворотнюк, яка кілька років бореться з онкологічним захворюванням і якій нещодавно ставало гірше, нормалізувався.

Про це «КП» розповів режисер Анатолій Демидов, посилаючись на інформацію від спільних з актрисою знайомих, які бувають у неї вдома. Сама актриса наразі веде дуже замкнений спосіб життя.

За його словами, медикам вдалося повернути Анастасію у стадію ремісії. Вона у свідомості, адекватно на все реагує, багато буває на свіжому повітрі. З нею постійно знаходиться доглядальниця. Актриса проводить час у колясці — самостійно їй пересуватися складно.

«Мій знайомий зовсім недавно бачив Настю. Каже, що вона не стала з ним спілкуватися, але привіталася, посміхнулася. Була у гарному настрої, навіть здалося, в якійсь ейфорії, можливо, через ліки. А препарати вона продовжує приймати, щоб не було хворобливих відчуттів. Рідні кажуть, що у неї бувають головні болі і навіть короткочасні втрати свідомості. Але болі не такі сильні, як раніше», — говорить режисер.

Актриса сильно набрала вагу, у неї немає волосся. Так що рідні намагаються рідше показувати їй люстерко. Незважаючи на хворобу Анастасія стежить за собою, їй роблять масажі і займаються з актрисою лікувальною гімнастикою.

Через тривале лікування онкологічного захворювання у неї постраждали внутрішні органи — серце, печінка, нирки. «У зв'язку з цим проводиться додаткове лікування. Наскільки чув, у неї є деякі труднощі з промовою і руховою функцією. А також з пам'яттю. Права рука частково не рухається ще з минулого року, але масажі роблять свою справу, і відновлення йде», — додав Демидов.

Нещодавно чоловік Заворотнюк, Петро Чернишов, вперше за довгий час з'явився на публіці. 50-річний спортсмен бере участь у льодовій постановці «Руслан і Людмила» — перед глядачами він постав втомленим і помітно схудлим.

Фото Анастасії Заворотнюк із соціальних мереж.

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter