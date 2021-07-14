«Найкрасивіша картина»: Галкін показав стильну Пугачову з голими плечима

Шанувальники невтомного російського гумориста Максима Галкіна, який розповів в Instagram шанувальникам, що не так давно купив інтер'єрний декор, що складається з чотирьох полотен, упустили в його відео дуже важливу деталь: у справі «миття» стелі брала участь дружина шоу-мена, Примадонна російської естради Алла Пугачова.

Алла Борисівна з'являється на відео тільки перед його закінченням, зручно розташувавшись у кріслі і спостерігаючи за стараннями чоловіка.

При цьому вона каже чоловікові: «Максим, ти мене знімаєш?» І отримавши ствердну відповідь, додає: «Тоді я — найкрасивіша твоя картина».

І якщо за справою миття картини багато шанувальників Макса не побачили Пугачової, то при повторному перегляді вони вже цілеспрямовано звернули на неї увагу і прокоментували старання Галкіна.

«Максим, Ви на всі руки майстер! А Алла — найпрекрасніша коштовність у Вашому замку», «Алла Борисівна — діамант», «Краща пара шоу-бізнесу! Завжди задоволення за вами спостерігати. Спасибі за те, що ділитеся цікавими подіями свого життя!», «Яка у вас гарна дружина», «Згодна з Аллою Борисівною. Головна картина — це вона», — написали шанувальники у коментарях.

За словами Максима Галкіна, куплений твір мистецтва належить відомому європейському художнику, ім'я якого Максим не став називати. Само собою, антикваріат в такому хорошому стані обійшовся гумористу у кругленьку суму.

Нагадаємо, нещодавно у мережі обговорювали Лізу Галкіну, яку «по дорослому» нафарбували. Фанати розкритикували батьків дівчинки за раннє використання косметики.

Фото Instagram / maxgalkinru

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