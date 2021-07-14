«Добре, хоч нічим не занепастив: «зрадник» Бабкін злився з дружиною в пристрасному йога-поцілунку

Сніжана Бабкіна, яка пробачила чоловікові зраду з більш ніж сотнею жінок, вирішила, очевидно, «оновити» свої почуття і злилася з ним в пристрасному поцілунку. Акт свого незвичайного вчинку подружжя показали в Instagram.

«Все, що знаходиться у твоїй реальності — говорить про тебе! Ти це запрошуєш у своє життя. Добровільно. Якщо тобі щось не подобається, це не привід звинувачувати „зовнішнє“. Це привід задуматися про внутрішнє! Заглянути в потаємні куточки своєї душі», — підписала жінка фото, на якому вона торкається своїми губами вуст чоловіка в йога-позі.

Багато читачів погодилися з мудрими словами Сніжани, зазначивши її мужність, талант та тонку психологію.

Водночас інші користувачі відзначили, що навряд чи можна говорити про високі почуття після того, як співак зраджував дружині з великою кількістю жінок — «добре, хоч не заразив» її заразою. Крім того, «філософія», яка пропагується Сніжаною, не завжди може правильно відображатися на інших людях.

Втім, жінці, швидше за все, самій видніше, як поводитися в подібних ситуаціях, тому ніхто не має права переривати її пристрасний «йога-поцілунок» у немислимій позі.

Нагадаємо, нещодавно музикант Сергій Бабкін здивував шанувальників новим іміджем. Співак вважає, що зміна зачіски — не головне, головне втілити своє бажання і змінити життя.

Фото Instagram / snezhana_babkina

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