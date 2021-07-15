Брітні Спірс досягла першого успіху у скандальній тяжбі з батьком

У середу, 14 липня, у Лос-Анджелесі відбулося чергове засідання суду, який розглядає справу Брітні Спірс. Як уже повідомляли «ФАКТИ», популярна співачка домагається скасування опіки. Опікуном Брітні з 2008 року є її батько Джеймі Спірс.

До цього часу інтереси співачки представляв адвокат Семюел Інгхем. Він був призначений судом ще у 2008 році. Брітні за умовами опіки не мала права самостійно обирати юриста.

Інгхем подав заяву про відставку. Суддя Бренда Пенні задовольнила його прохання після емоційного виступу Брітні в суді 23 червня. Тоді попдіва благала суд позбавити її опіки батька. Джеймі протягом останніх 13 років повністю контролював лікування доньки, її фінанси, концертну діяльність та навіть особисте життя.

14 липня суддя Пенні дозволила Брітні найняти власного адвоката. І це серйозний успіх для Спірс у позові із батьком.

Уже відомо, з ким домовилася співачка — її інтереси тепер представляє колишній федеральний прокурор Меттью Розенгарт. Його називають адвокатом зірок. Розенгарт захищав у різний час Шона Пенна, Стівена Спілберга, Метта Деймона.

Меттью Розенгарт

Газета The New York Times, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Розенгарт налаштований рішуче. Він має намір відразу активно включитися у роботу та буде наполягати на повному припиненні опікунства з боку Джеймі Спірса.

Брітні 14 липня знову плакала. Вона звернулася до судді із заявою, в якій оголосила про намір висунути офіційні звинувачення проти свого батька.

«Я б хотіла пред'явити батькові звинувачення у зловживанні правом на опіку. Я хочу висунути звинувачення проти мого батька сьогодні. Я хочу, щоб стосовно мого батька було проведено розслідування», — сказала Спірс у сльозах.

Через пару годин після рішення суду щодо адвоката співачка на радощах виклала в Instagram відео. Святкуючи перемогу, Брітні крутить «колесо» та катається на коні.

Співачка подякувала десяткам тисяч шанувальників за підтримку. У США сформувався стихійний рух Free Britney.

Активісти виставляють численні пікети біля суду. Нещодавно до руху приєдналася Мадонна.

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